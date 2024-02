PSD-ALDE si UDMR nu au cazut de acord, luni, cu privire la proiectul privind scaderea pragului de reprezentare a minoritatilor pentru folosirea limbii materne in administratie.

PSD+ALDE sustineau un prag de 15%, in timp ce UDMR a cerut ca acesta sa fie 10%, au declarat surse politice.

Deputatii care fac parte din cele trei comisii parlamentare de specialitate care ar fi trebuit sa intocmeasa raportul asupra proiectului de lege depus de UDMR, la sfarsitul lunii mai, privind Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, au asteptat mai bine de 40 de minute inceperea dezbaterii, dupa care au parasit sala.

Deputatii UDMR doreau ca acest prag sa se scada la 10%, in timp ce social-democratii au fost de acord ca pragul sa ajunga la 15%, au declarat surse parlamentare.

Comisiile reunite de specialitate isi vor relua sedinta marti, la ora 10:00, urmand sa dezbata si sa intocmeasca un raport asupra proiectului de lege depus de UDMR.

In forma depusa la Camera Deputatilor, proiectul de lege prevede ca "in unitatile administrativ-teritoriale, in care cetatenii apartinand minoritatilor nationale au o pondere de peste 10% din numarul total al locuitorilor care si-au declarat apartenenta etnica sau in care exista un numar semnificativ de cetateni apartintnd minoritatilor nationale, autoritatile administratiei publice locale, institutiile publice aflate in subordinea acestora, organismele prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local sau judetean, precum si prefecturile, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale au obligatia sa asigure in raporturile cu acestia, folosirea limbii materne, in conformitate cu prevederile Constitutiei, ale prezentei legi si ale tratatelor internationale la care Romania este parte".

Ads

Camera Deputatilor este prima sesizata.

Opozitia acuza un troc politic

Deputatul PNL Catalin Predoiu a criticat negocierile purtate de PSD-ALDE si UDMR privind scaderea pragului de reprezentare, spunand ca nu se urmareste ridicarea standardelor privind protectia minoritatilor, ci este vorba despre "un troc" politic.

"Suntem astazi (luni, n.red.) in Parlament martorii unui abuz pe care PSD-ALDE il comit nu numai impotriva intereselor Romaniei, dar si impotriva ideii de parlamentarism, chiar si impotriva ideii de convietuire pasnica intre majoritate si minoritate. (...) Este incalificabil gestul fata de respectul care se cuvine Parlamentului.

Este incalificabil ceea ce ni se propune prin acest proiect de lege pe care l-am vazut si care este in continuare subiect al acestui troc, prin care principii fundamentale ale dreputurilor omului, standarde privind protectia minoritatilor sunt calcate in picioare", a declarat Predoiu, cu privire la negocierile purtate de PSD-ALDE si UDMR.

Ads

"Cerem ferm PSD sa opreasca aceasta samavolnicie. Fac un apel si catre UDMR care stie foarte bine ca in Romania minoritarii, nu numai cei maghiari, se bucura de toate drepturile. Tot ce este mult strica si ii rog sa nu intinda coarda astfel incat sa strice tot ceea ce am construit atatia ani impreuna pentru binele cetatenilor nostri", a spus Predoiu.

Citeste mai multe despre negocierile PSD-UDMR de azi: