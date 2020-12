Cine este si ce avere are Cseke Attila, nominalizarea UDMR pentru postul de ministru al Dezvoltarii

A condus Ministerul Sanatatii numai doi ani, insa Cseke Atilla a ramas cunoscut drept ministrul care a inchis cele mai multe spitale. Mai exact, in baza unei hotarari de guvern (nr. 345 din 31 martie 2011), la 1 aprilie 2011, 67 de spitale au fost inchise. Decizia ministrului a creat proteste in randul locutorilor, care s-au vazut nevoiti sa faca naveta in municipiile resedinta de judet pentru a fi consultati de un medic.Potrivit Mediafax, la un an de la decizia ministrului, din cele 67 de spitale inchise, 21 au devenit camine de batrani, 10 au fost redeschise ca spitale, sapte au devenit centre multifunctionale, iar restul de 29 au ramas inchise.In 4 august 2011, Cseke Attila a anuntat ca demisioneaza din functia de ministru al Sanatatii. Motivul: banii primiti de minister la rectificarea bugetara. Acesta a sustinut ca s-a discutat fara a i se cere punctul de vedere si a precizat ca in mandatul sau a avut mai multe dispute cu reprezentanti ai Ministerului Finantelor.Cseke Attila este membru al UDMR din 1997. In anii 2002-2003 a fost presedinte al Comisiei de supraveghere a regulamentelor din cadrul UDMR Bihor. In perioada iulie 2002 - iulie 2004 a fost consilier juridic al presedintelui Consiliului Judetean Bihor. Din aprilie 2003 este vicepresedinte executiv al UDMR Bihor si membru in Consiliul Operativ Judetean. Tot din 2003 este membru in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali al UDMR. In perioada iunie 2004 - ianuarie 2005 a fost consilier municipal la Oradea si secretarul Comisiei Juridice.In luna mai 2007 a fost ales de premierul Calin Popescu Tariceanu sa conduca Comisia interministeriala pentru repartizarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului si care sunt valorificate conform legii, el fiind atunci secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului.Cseke Attilla este absolvent de Drept, terminand in 2000 Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative a Universitatiii din Oradea. La aceeasi universitate a facut studii postuniversitare de drept public si un master in dreptul privat.Cseke Attila are un teren intravilan de 1.648 metri patrati, o casa de locuit de 191 metri patrati, detine doua autoturisme (Un Volkswagen golf si o Skoda Superb). Cseke Attila are patru conturi bancare unde detine 25.000 de euro si 98.751 de lei.Cseke Attila a investit 50.000 de lei in campania sa electorala si a primit 22.000 de lei cadou de botez.Tot in declaratia de avere apare si salariul sotiei, Cseke Elena-Iuliana, care e angajata la secretariatul Comisiie juridice din Camera Deputatilor, pe postul de consilier parlamentar.CITESTE SI: