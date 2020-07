Senatorul UDMR Tanczos Barna, confirmat si internat cu coronavirus. Parlamentarul afirma ca se vindeca si "totul merge inainte"

El precizeaza, in mesajul postat pe contul sau de Facebook, ca se "simte bine" si ca e ingrijit de o "echipa medicala super profesionista"."(...) Lasand gluma deoparte: azi am aflat ca am pneumonie bilaterala. Dupa aceea am aflat ca virusul COVID-19 este responsabil pentru pneumonie.Sunt inconjurat de o echipa super profesionista. Ma vindec si totul merge inainte", a scris parlamentarul in limba maghiara.Senatorul a completat ca se simte bine. "Nu ma doare nimic, sunt bine dispus, doctorii si asistentii sunt amabili, totul e ok", a completat Tanczos Barna.