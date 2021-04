Lider UDMR: "Niciodata nu s-a pus problema unei aliante cu AUR. Este o propunere neserioasa"

Copresedintele AUR Claudiu Tarziu a afirmat miercuri ca acest partid ia in calcul o alianta cu UDMR pentru apararea drepturilor si libertatilor maghiarilor si romanilor din Ucraina."Niciodata nu s-a pus in discutie o eventuala alianta sau cooperare cu AUR. In ceea ce priveste minoritatile nationale, atat cea romana, cat si cea maghiara din Ucraina, noi totdeauna am fost consecventi si am sprijinit demersurile lor pentru a pastra drepturile si identitatea nationala si culturala a acestora.In ceea ce priveste aceasta idee de colaborare, este exclus! Nu vad o modalitate de a colabora, cu atat mai mult cu cat nu putem lua in serios o astfel de propunere, pentru ca nu poti sa fii pro-minoritari in afara granitelor si sa ai un discurs anti-minoritari in interior. Deci, aceasta propunere este una neserioasa", a afirmat liderul senatorilor UDMR. El a mentionat ca o astfel de propunere nu i-a fost facuta de catre colegii din Senat , inainte ca declaratia sa apara in presa.Senatorul Claudiu Tarziu a afirmat ca AUR ia in calcul o alianta cu UDMR pentru apararea drepturilor si libertatilor maghiarilor si romanilor din Ucraina, in conditiile in care politica Ungariei pentru cetatenii din afara granitelor este una "exceptionala". Prietenii nostri unguri au si ei minoritari in Ucraina , au scoli, licee, catedre universitare in limba maghiara, au bani pentru activitati culturale, fonduri importante. Ma gandesc la modul cel mai serios, dand curs unei invitatii a colegului lider al grupului senatorial UDMR, de a face o alianta pentru apararea drepturilor si libertatilor maghiarilor si romanilor din Ucraina, a face o alianta cu UDMR.Vorbesc foarte serios, este o invitatie publica la dialog pentru alcatuirea acestei aliante. Dupa parerea mea, politica Ungariei pentru maghiarii din afara granitelor este exceptionala, este un program model si pentru alte state care sunt interesate de minoritatile lor din afara granitelor", a sustinut Tarziu, intr-o conferinta de presa.