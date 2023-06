UDMR vrea ca fiecare judet sa aiba doi senatori, sectoarele Capitalei - cate unul

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri ca formatiunea sa a propus in coalitie reducerea numarului senatorilor, astfel incat fiecare judet sa aiba doi senatori, iar fiecare sector al Capitalei - unul.

"In coalitie am avut discutii legate de sistemul electoral si ma bucur ca cei de la PDL si UNPR sunt de acord cu principiul sistemului proportional. Daca acesta e acceptat de toata lumea, ramane de vazut care va fi solutia concreta, dar sunt convins ca vom gasi o solutie concreta ca sistemul proportional sa functioneze(...)

Sistemul mixt inseamna ca 50-60 la suta din mandate vor fi obtinute in colegii uninominale, iar restul de pe o lista nationala. Pe lista nationala propunem doar candidati care au fost si in colegiile uninominale. E un pas spre o solutie care poate fi acceptata de toata lumea", a declarat Kelemen Hunor, citat de Mediafax.

Liderul UDMR a mai anuntat ca a propus si o schimbare la nivelul Senatului, in sensul reducerii numarului senatorilor.

"Fiecare judet sa aiba doi senatori si fiecare sector al Capitalei unul, vom avea astfel un Senat sub o suta de membri, care ar reflecta o gandire spre viitor. Pentru Senat putem accepta alegeri uninominale in colegii, fara lista nationala", a explicat Kelemen Hunor.

El a precizat ca, la Camera Deputatilor, UDMR a propus sa ramana acelasi numar de deputati si sistem mixt "pentru o compensare".

Acesta a mai spus ca spera ca negocierile in coalitie sa se incheie pana la finalul lui octombrie si sistemul de vot sa fie stabilit, "pentru a avea timp in noiembrie-decembrie sa fie pregatita si legislatia aferenta". El a sustinut ca in coalitie nu s-a discutat despre pragul electoral si ca UDMR nu a propus reducerea acestuia.