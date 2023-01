10 romani candideaza la Parlament din partea UDMR

Consiliul Permanent al UDMR a aprobat candidatura a 10 romani in colegii uninominale dinafara Transilvaniei, ca o masura de a maximiza voturile obtinute de Uniune in judetele in care nu exista mari comunitati maghiare.

Potrivit presedintelui UDMR Cluj, Laszlo Attila (foto), membru in Consiliul Permanent, in urma cu circa 3-4 saptamani liderii unor filialei au propus candidati romani, cunoscuti pe plan local, pentru a candida la Parlament.

"Aceasta lista a fost aprobata in baza propunerilor din filialele respective, care ne-au adus la cunostinta ca exista astfel de cazuri. Noi am fost de acord cu propunerile pentru ca forta de mobilizare a unui candidat cunoscut pe plan local este mult mai mare decat a unuia adus din alt judet", a declarat sambata Laszlo Attila pentru NewsIn.

Potrivit liderului UDMR Cluj, UDMR a mai avut deputat din judetul Calarasi, iar momentan Uniunea are un deputat de Galati, Szekely Levente Csaba, care nu este insa roman.

"Experienta ne arata ca si inafara Carpatilor adunam voturi pentru unul sau doua mandate de deputati, astfel ca si la alegerile parlamentare, prin redistribuirea voturilor putem avea deputati", a mai spus Laszlo.

In opinia acestuia, daca UDMR va avea intr-adevar deputati romani, in grupurile parlamentare se va vorbi romana, pana cand noii colegi vor invata maghiara incat sa inteleaga despre ce se vorbeste.

"Regula pe care o vom impune este sa voteze cum a fost convenit de catre conducerea Uniunii, in patru cazuri, respectiv atunci cand este vorba de iesirea sau intrarea la guvernare, la legea bugetului de stat si la la legea minoritatilor", a mai spus presedintele UDMR, adaugand ca persoanele nominalizate nu trebuie sa devina membri UDMR, ei se pot inscrie si din partea unuia dintre cele circa 20 de ONG-uri afiliate la Uniune, la nivel national.

"Conditia impusa candidatilor romani din partea UDMR a fost sa nu fi avut probleme cu coruptia", a mai spus Laszlo.

Potrivit site-ului oficial al UDMR, www.rmdsz.ro , exista 10 candidati romani in colegii uninominale din Bucuresti si judetele Gorj, Galati si Mehedinti.

Acestia sunt Simona Toader si Marius Lacraru, pentru Camera Deputatilor, respectiv Senat, in Bucuresti, Lucia Dediu Borza, Viorel Gheorghita, Iulian Voicu si Robert Rusu pentru Camera Deputatilor si Lucian Preda pentru Senat, in judetul Galati, Emilia Bubulac si Rodica Fuiorea pentru Camera Deputatilor in Gorj. In judetul Mehedinti, la Camera Deputatilor va candida din partea UDMR Ioan Barta.

