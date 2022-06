Candidatul UDMR pentru presedintia CJ Covasna, stabilit marti

Candidatul sustinut de UDMR la functia de presedinte al Consiliului Judetean Covasna va fi stabilit, marti, la Bucuresti, de catre Consiliul Permanent al Uniunii, dupa ce reprezentantii organizatiilor UDMR din judet nu au reusit sa ajunga la un consens privind desemnarea candidatului, transmite NewsIn.

Cei doi candidati pentru functia de presedinte al CJ Covasna sunt actualul presedinte, Demeter Janos si deputatul UDMR Tamas Sandor.

Presedintele UDMR Covasna, Albert Almos, a declarat, luni, ca in cadrul sedintei de duminica a Consiliului compus din membri ai celor doua organizatii UDMR pe judet, si anume Trei Scaune de Sus si Trei Scaune de Jos, s-a facut o greseala prin faptul ca nu s-a luat in considerare rezultatul sondajului de opinie ales ca metoda pentru desemnarea candidatului inca din luna februarie, ci s-a supus la vot care sa fie candidatul.

"Consiliul trebuia sa accepte rezultatul sondajului. La cele trei intrebari legate de presedintia Consiliului Judetean se vede avantajul clar al lui Demeter Janos, iar aceste cifre vorbesc de la sine, nu trebuia supus la vot", a declarat Albert Almos.

Sondajul comandat de UDMR si realizat de o firma din Cluj trebuia sa stabileasca cine este candidatul la presedintia CJ, din partea Uniunii, dar in timpul sedintei s-a ajuns la votarea candidatului, de catre acest Consiliu, si aceasta fiind o forma de alegere prevazuta in regulament.

In urma votului, insa, din 21 de membri din Consiliul UDMR pe judet, doi s-au abtinut, 11 au votat pentru Tamas Sandor si opt pentru Demeter Janos, rezultatul in favoarea deputatului fiind insa invalid, intrucat acesta avea nevoie de 15 voturi favorabile, respectiv doua treimi plus unu.

Consiliul Permanent al UDMR a fost interpelat sa ia act de acest sondaj de opinie realizat, iar la sedinta de maine, la care vor participa si cei doi candidati, se va desemna dintre acestia candidatul sustinut de UDMR pentru presedintia CJ Covasna.

