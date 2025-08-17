Consilier UDMR, mandru ca fiul sau nu suporta drapelul romanesc

Luni, 11 Februarie 2013, ora 21:35
Consilier UDMR, mandru ca fiul sau nu suporta drapelul romanesc
Un consilier local UDMR din Oradea a povestit pe Facebook cum a reactionat fiul sau cand a crezut ca va trebui sa-si faca fotografie pentru buletinul de indentitate cu tricolorul romanesc in spate.

Consilierul UDMR Sarkozi Zoltan a postat pe Facebook, in cursul noptii de joi spre vineri, o intamplare cu fiul sau de numai 14 ani, care a reactionat nervos la vederea tricolorului romanesc intr-o institutie de stat.

"Azi (n.r. - joi) am intrat cu fiul meu de 14 ani la Serviciul de Evidenta Populatiei (n.r. - din Oradea) pentru a-si face carte de identitate. A urmat fotografierea cand, insa, fiul meu a spus ca el nu se pune in fata aparatului pana cand nu se da jos steagul romanesc de pe perete. L-am linistit ca steagul nu se va vedea in poza si abia atunci a acceptat sa stea la pozat. Doar nu degeaba este fiul meu!", a povestit consilierul UDMR, citat de Bihoreanul.

Abordat de jurnalisti pentru a da detalii despre aceasta atitudine, Sarkozi Zoltan s-a aratat foarte deranjat ca scrierile sale au ajuns in atentia presei.

"Daca ma intrebati oficial, declaratia mea oficiala este ca nu am postat nimic pe Facebook. Dar cum ati ajuns dumneavoastra pe pagina mea de Facebook? Si daca ma intrebati neoficial, va spun ca omul posteaza ce vrea pe Facebook-ul lui", a spus Sarkozi, refuzand sa faca alte comentarii.

De asemenea, si presedintele executiv al UDMR Bihor, Szabo Odon, s-a eschivat de la comentarii, condamnand in schimb scandalul creat in jurul arborarii steagurilor secuiesti in judetele Harghita si Covasna.

Sarkozi Zoltan face parte din din comisia de invatamant si cultura a Consiliului Local Oradea. Dupa ce presa a preluat textele sale de pe Facebook, el a restrictionat accesul la pagina sa iar mai apoi si-a sters profilul.

