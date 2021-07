UDMR pe urmele lui Viktor Orban. Proiect de lege împotriva comunității LGBT, similar cu cel din Ungaria

Anunțul a fost făcut de Istvan Csomortanyi, președintele Partidului Popular Machiar din Transilvania, care l-a trimis în Parlamentul României, sub bannerul UDMR, pe deputatul Zakaris Zoltan.Potrivit publicației maghiare Kronika, inițiativa este sprijinită și de Partidul Civic Maghiar ( PCM ).Zakaris Zoltan urmează să mai depună un alt proiect controversat. Uniunea Maghiara din Transilvania (EMSZ) a anunțat în urmă cu o lună că deputatul UDMR Kulcsar-Terza Jozsef va avea un proiect legislativ , in calitate de co-initiator, care va fi sustinut de catre deputatul UDMR Zakarias Zoltan, și care urmărește autonomia Ținutului Secuiesc.Jozsef Kulcsar-Terza, impreuna cu Jozsef Kulcsar-Terza, au depus un proiect de lege privind autonomia Tinutului Secuiesc si in luna aprilie 2020, initiativa fiind adoptata tacit de Camera Deputatilor si apoi respinsa de Senat . Proiecte de lege cu acelasi obiect au mai fost depuse de-a lungul anilor in diferite legislaturi ale Parlamentului si respinse.În ce privește proiectul ungar inițiat de Fidesz - partidul premierului Viktor Orban, acesta urmărește impunerea viziunii creștine a rolurilor de gen în creșterea copiilor. Concret, proiectul interzice ca tinerilor sub 18 ani să li se prezinte conţinuturi pornografice sau orice alt conţinut care încurajează schimbările de sex ori homosexualitatea.In ultimii ani, guvernul Orban s-a concentrat în principal pe condamnarea imigrației în Europa, dar se orientează din ce în ce mai mult spre retorica anti-LGBT pe măsură ce pandemia afectează economia, urmând exemplul partidului nationalist PiS aflat la guvernare în Polonia, care a facut din homofobie piesa de rezistență a campaniei sale la alegerile din acest an.În luna mai a anului trecut, guvernul ungar a interzis modificările de gen în documentele personale. Totodată, partidul de guvernamant nu vede cu ochi buni cărtile pentru copii care descriu pozitiv diversitatea.