Eduard Novak, propunerea pentru functia de ministru al Tineretului si Sportului: Sportul ma defineste, ma determina sa-mi depasesc orice limita

Novak, in varsta de 44 de ani, se declara convins de faptul ca poate sa faca "lucruri grozave" pentru sportul romanesc, pentru tinerii talentati si pentru campioni. El isi propune sa ajute la "stabilirea unei directii care sa influenteze pozitiv viitorul sportului romanesc"."Sunt extrem de onorat sa fiu propunerea UDMR pentru Ministerul Sportului si le multumesc pentru incredere. Ma bucur ca toate eforturile si realizarile mele de pana acum atat ca sportiv, cat si ca mentor sau presedinte al Federatiei Romane de Ciclism m-au condus catre aceasta propunere.Sunt constient de munca pe care o presupune aceasta functie, de provocarile pe care le implica, dar sunt convins ca pot, alaturi de echipa potrivita, sa fac lucruri grozave pentru sportul romanesc, pentru tinerii talentati si pentru campionii nostri. Rolul sportului in viata noastra, a fiecaruia, e esential, si nu cred ca exista cineva care sa conteste asta.Imi doresc sa imi aduc contributia la stabilirea unei directii care sa influenteze pozitiv viitorul sportului romanesc, iar dezvoltarea sa fie elementul cheie regasit in toate segmentele sportive.Avem nevoie sa cunoastem mai mult ca oricand ce e fairplay-ul, sa ne aplaudam campionii, sa ii incurajam pe cei cu potential si sa ducem cat mai departe sportul romanesc oriunde in lume", a notat Eduard Novak pe Facebook dupa ce UDMR a anuntat ca sportivul paralimpic este propunerea sa pentru MTS.Eduard Novak s-a nascut la 28 iulie 1976, la Miercurea Ciuc.El este campion paralimpic la ciclism la Jocurile de la Londra, din 2012 si spune ca inca de la 8 ani si-a dorit sa fie campion olimpic.In 1996, Eduard Novak, care practica patinajul viteza, a suferit un accident de masina, in urma caruia i-a fost amputat piciorul drept.El s-a reinventat si a trecut la paraciclism, devenind campion mondial in Canada, in 2013, in proba de contratimp si in proba de fond, campion mondial pe velodrom la Los Angeles, 2012, campion Mondial la cursa de contratimp si vicecampion mondial la proba de font la Roskilde, 2011 si campion Mondial la proba de sosea si vicecampion la proba de contratimp, Italia, 2009.In februarie 2020, el a cucerit trei medalii la Campionatele Mondiale de paraciclism pe velodrom de la Milton, Canada.Dupa bronzul cucerit in proba de 1 km contratimp si argintul in proba de 4 km urmarire individuala, Novak a urcat pe pozitia a treia la general la finalul competitiei. Clasamentul a fost alcatuit pe baza punctelor obtinute in cele patru probe in care a luat startul.El s-a clasat pe locul al saptelea in proba de 200 m sprint, in vreme ce cursa de scratch a incheiat-o pe pozitia a patra.Eduard Novak este singurul campion paralimpic din istoria Romaniei. La Jocurile Paralimpice de la Londra, din 2012, a castigat medalia de aur in proba de urmarire pe pista si pe cea de argint in proba de contratimp pe sosea. La editia de la Beijing, din 2008, a cucerit medalia de argint in proba de contratimp pe sosea.La Tokyo, Eduard Novak va bifa cea de cincea participare la Jocurile Paralimpice, iar principalul sau obiectiv este castigarea unei medalii de aur."Sportul ma defineste, ma determina sa-mi depasesc orice limita. Prin sport am aflat ce inseamna curajul, speranta, ambitia si necesitatea de a o lua de la capat, fara a uita vreo secunda de planurile de viitor si de visurile pe care doream sa mi le indeplinesc. O mare dorinta, care s-a si realizat, a fost sa devin primul campion paralimpic roman. Fac sport pentru ca nu pot sa-mi imaginez viata altfel, pentru ca ma implineste si ma face sa devin mai bun zi de zi", a spus Novak, conform paralimpicromania.ro.Din 2013, Novak este presedinte al Federatiei Romane de Ciclism si detine Novak Cycling Academy.Invitat in februarie la emisiunea Morning Glory de la Rock FM, Novak a spus ca a avut parte de o educatie spartana, tatal sau fiind capitan, ca si-ar dori o aplicatie care sa aduca fericirea oamenilor, iar la ultima masa ar manca galuste cu prune.El este casatorit si are trei copii: Edvard, Edmond si Ingrid.CITESTE SI: Cum a blocat UDMR o reforma esentiala promisa de USR-PLUS. Alegerea primarilor in doua tururi lipseste din programul de guvernare