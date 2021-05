Cum se mimeaza egalitatea de sanse in interiorul partidelor politice din Romania. Mihaela Miroiu: "Asta e o gluma proasta"

"Nu exista egalitate de sanse in partide"

Contextul discutiei este generat de cazul Cosminei Maris, care provine din USRPLUS si care si-a depus candidatura pentru postul de subprefect de Alba.Maris a dat de inteles ca in partid se mimeaza egalitatea de sanse, iar femeile sunt puse pe liste "doar pentru ca dau bine"."Este mare cat istoria patriarhatului discrepanta dintre a accede o femeie la o functie politica si a accede un barbat la o functie politica. Insa, e mult mai mica decat era in urma cu 20 de ani, dar fara indoiala ca ramane in continuare foarte mare.Ideea de autoritate, indiferent ca este vorba de autoritate politica, stiintifica sau culturala, se asociaza pentru cei care au fost milenii singurii ocupanti ai posturilor acestora. Femeile au dezlegare la invatatura, un acces egal cu al barbatilor, abia din anii 50-60 ai secolului 20, trecand peste faptul ca au avut toate drepturile, civile si politice, cu mult in urma barbatilor. In momentul in care oamenii se uita in cartile de istorie, invata despre ceea ce au facut barbatii in istorie, bine sau rau. Nu despre ceea ce au facut femeile, care apar maxim ca insotitoare, mame, sotii, amante etc.", explica Mihaela Miroiu.Potrivit acesteia, in partidele din Romania nu exista egalitate de sanse, desi avem o lege si un principiu constitutional in acest sens. Miroiu a atras atentia ca apar cateva probleme si atunci cand vorbim despre punerea femeilor pe anumite liste. De exemplu, UDMR ani de zile nu a avut aproape deloc femei pe liste, dupa care a inceput sa le puna masiv prin Giurgiu, Teleorman, Braila, acolo unde nu au alegatori, atrage atentia Miroiu."E o asociere foarte clara intre a detine o autoritate si a fi barbat, lucrurile acestea ies foarte greu din mintea oamenilor si nu merge fara politici foarte explicite. Cand este vorba despre functii politice de conducere si ceri in CV-ul persoanei respective realizari politice de un anumit fel, probabilitatea sa gasesti barbati care le au este mult mai mare pentru ca ei le-au obtinut. Esti intr-un cerc vicios. Femeile nu dobandesc astfel de pozitii pentru ca nu au fost in ele si daca vor sa intre in toata treaba asta sunt eliminate pentru ca nu au fost in ele. Este un cerc vicios aici. Fara politica explicita, ramanem in acest cerc vicios.Nu exista egalitate de sanse in partide. Exista o lege a egalitatii de sanse, dar e deja veche, are 17 ani in Romania si nu s-a aplicat pana la aceasta ora absolut deloc.Noi avem o lege si un principiu constitutional al egalitatii de sanse, dar nu au fost niciodata aplicate, in niciun partid si nici in celelalte institutii pomenite in mod explicit in lege.Atata vreme cat femeile nu considera ca asta este o problema politica care le afecteaza direct si grav, in sensul barierelor care le tin la un nivel inferior fata de nivelul barbatilor, si nu cer ca lucrurile acestea sa se schimbe intr-un mod foarte explicit, se aplica principiul copilul care nu plange si se culca flamand. Pe scurt, drepturile nu se dobandesc si nu se exercita daca nu sunt explicit cerute.Sunt cateva probleme si cu pusul pe liste. Prima este unde te pun pe lista, cat de eligibil este locul pe care te afli tu. De exemplu, UDMR ani de zile n-a avut aproape deloc femei pe liste, dupa care a inceput sa le puna masiv prin Giurgiu, Teleorman, Braila, acolo unde nu au alegatori. Asta e o gluma proasta", adauga Miroiu.Cosmina Maris a transmis zilele trecute, printr-un comunicat de presa, ca intra in competitia pentru nominalizarea unui candidat pentru postul de subprefect dupa demisia din functie a lui Viorel Rascovici."Dupa cum cred ca stiti, m-am inscris, de mult timp, in competitia interna din USR PLUS pentru postul de subprefect al judetului Alba. Am ajuns, de fiecare data, pe lista scurta, dupa votul colegilor mei, iar multi dintre ei au avut incredere in profesionalismul meu. Am pierdut mereu nominalizarea si incep sa cred ca ma regaseam pe acea lista pentru ca dadeam bine in simularea egalitatii de sanse.Din pacate, putini dintre colegii mei barbati au avut rabdarea si interesul sa imi analizeze dosarul profesional, dar mai ales sa imi citeasca CV-ul. Acum, candidez din nou pentru functia de subprefect de Alba. Nu candidez din orgoliu, ci pentru principiile si valorile care i-au determinat pe multi romani sa creada in USR si in PLUS. Am sperat si sper ca putem face politica promovand bunul-simt, corectitudinea, meritocratia interesul comunitatii si al cetatenilor. USR PLUS a gresit nominalizand persoane care nu reprezinta valorile pentru care noi luptam. Pentru acest lucru presa si opinia publica ne-a taxat pe buna dreptate. In randul colegilor si simpatizantilor nostri s-a instalat dezamagirea si neincredere. Imi asum si eu aceste greseli, dar mai ales imi asum faptul ca nu am reactionat si nu am vorbit mai repede. Imi asum greseala de a nu lupta cu toate fortele pentru principiile si valorile in care cred si care sper ca sunt in continuare cele care ghideaza USR PLUS", sustinea Cosmina Maris.Aceasta spune ca nu va accepta niciodata ca ea sau colegele ei sa fie folosite "doar ca dam bine pe liste, dar sa nu avem un cuvant serios de spus" si face un apel public la Dan Barna si Dacian Ciolos : "va rog sa incepeti sa reconstruiti increderea in USR PLUS sustinand competitia interna corecta in partid, meritocratia, profesionalismul, principiile si valorile democratice autentice".Intre timp, insa, in sedinta nationala a USR, s-a decis ca postul ramas vacant dupa demisia din functie a lui Viorel Rascovici sa fie ocupat de Claudiu Nemes.Reamintim ca fostul subprefect Viorel Rascovici a fost nevoit sa paraseasca functia din cauza unor acuzatii serioase legate de studiile sale si de utilizarea unor diplome neacreditate pentru a primi suplimentar sporuri din partea IPJ Alba, unde fusese angajat anterior, ca sef de post.