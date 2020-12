Kelemen Hunor (UDMR): "Avem doua-trei propuneri de premier"

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor , a anuntat ca in urma alegerilor din 6 decembrie sunt mai multe formule pentru asigurarea unei stabilitati guvernamentale, dar cea mai buna si singura de care se poate discuta este o coalitie parlamentara PNL USR -PLUS - UDMR."Noi considerm ca cel care a castigat cele mai multe mandate trebuie sa aiba un prim ministru. De aceea ar fi de dorit sa ajungem la o intelegere cat mai repede. Cele trei functii trebuie impartite la fiecare dintre cele trei partide. Nu avem o preferinta. Acum exista doua propuneri de premier , PNL are o propunere, USR PLUS o propunere, era firesc sa avem si noi o propunere. Am spus ca avem 2-3 persoane, iar daca nu se ajunge la o concluzie, la o a doua runda de negocieri vom veni cu aceasta propunere", a declarat Kelemen Hunor.Liderul UDMR a afirma ca este nevoie de un guvern politic, condus de un om politic, nu de un tehnocrat, de un independent.El crede ca discutiile partidelor din viitoarea coalitie trebuie abordate cu rabdare."Din experienta mea astfel de discutii trebuie abordate cu rabdare, suntem dupa primele incercari, lucrurile au mers bine pe anumite paliere, s-au blocat la nivel politic. Vom depasi aceasta faza, trebuie sa ne reasezam la masa", a declarat Kelemen Hunor.El a precizat ca trebuie investit noul guvern pana pe data de 31 decembrie.CITESTE SI: Kelemen Hunor, dupa consultarile cu Iohannis: Noi consideram ca cel care a castigat cele mai multe mandate in interiorul coalitiei trebuie sa aiba un prim ministru