Lovitura de gratie pe care UDMR o pregateste pentru a bloca USR pe tema Sectiei Speciale SURSE

Stelian Ion, atac dur la UDMR privind desfiintarea Sectiei Speciale

Liderii UDMR le-au transmis partenerilor de guvernare ca vor vota legea pentru desfiintarea Sectiei Speciale in forma agreata in Comisia Juridica a Senatului, sustin surse politice pentru ziare.com.Comisia Juridica are 13 membri. PNL si USR PLUS au 6 senatori , in timp ce PSD si AUR numara tot 6. Reprezentatul UDMR inclina decisiv balanta. Miza legii nu e desfiintarea Sectiei Speciale pentru magistrati - pe acest subiect toate partidele din coalitie s-au pus de acord . Cheia e ce se intampla cu dosarele care in prezent sunt cercetate de Sectia Speciala Pe acest subiect, opiniile sunt diametral opuse. USR PLUS sustine ca dosarele de coruptie in care sunt implicati magistrati trebuie sa ajunga la DNA, in timp ce UDMR sustine ca Parchetul General ar trebuie sa cerceteze activitatea procurorilor si a judecatorilor. PNL, oficial, sustine varianta USR PLUS, insa, in realitate, e de partea UDMR, sustin sursele citate.Prin urmare, daca USR PLUS va insista in Comisia Juridica ca dosarele magistratilor sa ajunga la DNA, UDMR va vota alaturi de PSD si AUR respingerea amendamentului. De asemenea, UDMR are votul decisiv si in plenul Senatului, camera decizionala pe subiectul Sectiei Speciale.Din acest motiv, USR PLUS a abandonat ideea unei sesiuni extraordinare in care sa fie votata desfiintarea SIIJ. Saptamana viitoare va avea loc o noua runda de negocieri in coalitia de guvernare pe tema Justitiei. Stelian Ion, ministrul Justitiei, a declarat marti, 13 iulie, la TVR ca este putin probabil sa fie ridicat Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) de catre Comisia Europeana daca Sectia Speciala nu este desfiintata si dosarele nu merg la DNA. In plus, el a spus ca fara ridicarea MCV Romania nu va intra in Schengen . "Si ma intreb cine are interesul dintre vecinii nostri sa nu intram in Schengen", a spus Stelian Ion."Noi nu suntem singuri. Suntem parteneri intr-o Uniune Europeana, in care am intrat de bunavoie, acceptand anumite reguli. In aceasta Uniune Europeana trebuie sa respectam tratatele, legislatia. Iata, vom primi bani europeni. Daca nu respectam statul de drept, daca nu respectam si mergem pe drumul pe care l-au apucat, din pacate, Ungaria, Polonia, unde sunt probleme reale cu privire la respectarea statului de drept, si s-au tras semnale de alarma foarte clar in acest sens, si ne desprindem cumva de partenerii nostri din UE, o sa avem o mare problema.Este posibil sa nu mai atragem fonduri europene, este posibil sa nu se ridice MCV daca nu ne respectam promisiunile pe care nu altcineva si le-a asumat, noi ni le-am asumat prin vot in Parlament in programul de guvernare. Daca nu se ridica MCV, este posibil sa nu intram in Schengen. Ma intreb cine are interesul dintre partenerii nostri sau dintre vecinii nostri sa nu intram in Schengen.Noi trebuie sa stim foarte clar care sunt consecintele faptelor noastre si sa ne respectam promisiunile pe care nu ni le-am asumat fortati de cineva, ni le-am asumat de bunavoie: desfiintarea Sectiei speciale, refacerea competentei DNA", a spus Stelian Ion, in cadrul unei emisiuni la TVR.