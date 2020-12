Tanczos Barna, viitor ministru UDMR, criticat dur pe internet dupa ce a anuntat ca a depus juramantul de senator "Pentru tara, pentru Tinutul Secuiesc!"

O parte din mesajele critice

Politicianul a postat o imagine cu el la tribuna Parlamentului, insotita de o fotografie cu o Biblie in limba maghiara, pe care a asezat-o peste Biblia in romana si peste Constitutie.Tanczos Barna a fost ales pentru prima data in Parlament in legislatura 2012-2016. Anterior, a ocupat functia de secretar de stat in Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, in Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si in Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.Mesajul care a starnit valul de critici: "In urma cu cateva minute am depus juramantul de senator. Pentru tara, pentru Tinutul Secuiesc!"Vezi ca ai o Constitutie de respectat. Ai depus juramantul pentru senator al Romaniei, stat national, suveran si independent, UNITAR si INDIVIZIBIL. Nu va mai jucati cu focul si nu mai creati scantei. Esti acolo pentru Romania. Daca ai incurcat Orbanii, vezi ca al tau e peste granita.Tinutul Secuiesc este parte integranta a Statului Roman. Dvs. ati votat asa, citez: "Jur credinta patriei mele Romania; Jur sa respect Constitutia si legile tarii; Jur sa apar democratia, drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, suveranitatea, independenta, unitatea si integritatea teritoriala a Romaniei; Jur sa-mi indeplinesc cu onoare si fidelitate mandatul incredintat de popor; Asa sa ma ajute Dumnezeu."Pentru care tara, ca n-am inteles? Zic sa iti incepi mandatul cu o demisie , daca ai onoare.Pe viitor poti la fel de bine sa juri pentru Disneyland, Laponia, Narnia.Tinutul Secuiesc este la Budapesta!