Cum a ajuns UDMR să blocheze marile proiecte ale coaliției: “Nu vor primari în două tururi pentru că e sinucigaș”

Primari în două tururi, tema uitată a coaliției

Blocaj la negocieri

Un prim exemplu de proiect pe care PNL și USR PLUS au ales să facă un compromis și să-l îngroape pentru a păstra liniștea din interiorul coaliției de guvernare este o inițiativă a ministrului Economiei Claudiu Năsui privind mărirea gradului de transparență în instituțiile de stat.Printre principalele modificări aduse de proiectul de lege se regăseşte obligativitatea instituţiilor de a avea pe site un registru electronic cu solicitările şi răspunsurile oferite în baza Legii 544/2001, o redefinire a instituţiilor care intră sub incidenţa legii menţionate, posibilitatea oferirii de informaţii în format electronic, dar şi sancţiuni între 500 şi 7.500 de lei pentru departamentul de comunicare în caz de neconformare.În mod surprinzător, cea mai mare opoziție față de proiect nu a venit din partea PSD sau AUR , ci din partea UDMR, care a întors de mai multe ori proiectul de lege de la votul decisiv din Camera Deputaților. Maghiarii sunt nemulțumiți de faptul că au depus mai multe amendamente la inițiativa lui Năsui, care au fost ulterior respinse în Comisia de cultură. Amendamentele ar fi protejat UDMR în a oferi informaţii de interes public. Pe 24 martie 2021, proiectul a fost întors din nou în comisii, de la votul final din Camera. De atunci, inițiativa a rămas la sertar.Un alt mare proiect aparent abandonat este revenirea la alegerea primarilor în două tururi. Cu toate că aceasta era promisă intens în timpul campaniei electorale atât de PNL cât și de USR PLUS, ideea a picat încă de la negocierile pentru formarea coaliției, drept dovadă fiind faptul că alegerea primarilor în două tururi nu se regăsește nici în programul de guvernare.Presați pe acest subiect de către jurnaliști, liberalii și cei din USR PLUS au anunțat la începutul anului că nu au abandonat această temă și că ea va fi intens dezbătută în cadrul unei comisii speciale de Cod electoral. Președintele Senatului Anca Dracu promitea înființarea acestei comisii încă din 12 ianuarie. Astăzi, la finalul primei sesiuni parlamentare, comisia încă se lasă așteptată.Întrebat despre motivele pentru care UDMR blochează proiecte importante, analistul politic Alfred Bulai a explicat că formațiunea maghiară își urmează “cu sfințenie” politica din anii ‘90.“UDMR are o politică a sa și și-o urmează cu sfințenie din ‘90. Cu alte cuvinte, au interesele lor, care sunt legitime, din punctul lor de vedere. Că de aia ai un partid, ca să reprezinți niște interesele unor oameni. Ei nu vor în niciun caz primari în două tururi pentru că e sinucigaș. Pierd o mare parte din primari. Ei vor fi întotdeauna împotriva acestei schimbări. În condițiile în care vrei să te susțina la guvernare, automat ei vor pune probleme”, a relatat Alfred Bulai.În ce privește desființarea Secției Speciale, un alt proiect important al coaliției care este blocat de pretențiile UDMR și care s-a lăsat cu numeroase scandaluri, preponderent între maghiari și lideri USR PLUS, politologul e de părere că presiunile sunt de ambele părți. Potrivit lui Alfred Bulai, “mulți politicieni spun declarativ că ar vrea să fie desființată, dar mulți n-ar vrea să fie desființată. Sunt foarte multe structuri care fac lobby într-o direcție sau alta”.Miza legii nu e desfiintarea Sectiei Speciale pentru magistrati - pe acest subiect toate partidele din coalitie s-au pus de acord . Cheia e ce se intampla cu dosarele care in prezent sunt cercetate de Sectia Speciala Pe acest subiect, opiniile sunt diametral opuse. USR PLUS sustine ca dosarele de coruptie in care sunt implicati magistrati trebuie sa ajunga la DNA, in timp ce UDMR sustine ca Parchetul General ar trebuie sa cerceteze activitatea procurorilor si a judecatorilor. PNL, oficial, sustine varianta USR PLUS, insa, in realitate, e de partea UDMR, sustin surse politice pentru Ziare.Com.Cât despre acuzele că UDMR ar face jocul Ungariei, Alfred Bulai e de părere că vina este a politicienilor români care nu au învățat să negocieze cu formațiunea maghiară și care nu s-au adaptat la situațiile în care se află.„Problema nu e dacă Ungaria colaborează cu UDMR. Problema e dacă eu știu să colaborez mai bine cu UDMR. Dar evident că ăia îi susțin. Și ei sunt diferențiați, mai de stânga, mai de dreapta, mai radicali, adică nu sunt la fel. Ori e vina statului meu că nu știe să negocieze cu ei. Așa funcționează lumea azi. Vina este exclusiv a politicienilor români care nu fac față unei situații. Nu că ăia sunt răi și uite ce au făcut”, a conchis politologul.