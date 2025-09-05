UDMR critica dur UE: Are multe erori, nivelul de trai n-a crescut cat ne-am asteptat, Romania e considerata "copil nedisciplinat"

Sambata, 13 Octombrie 2018, ora 15:37
UDMR considera ca directia spre care se indreapta Uniunea Europeana este una gresita, fiind inadmisibil sa considere statele membre din Europa Centrala si de Est "copiii nedisciplinati" ai Europei, care creeaza numai probleme.

Potrivit unui comunicat al UDMR transmis, sambata, dupa sedinta Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Miercurea Ciuc, despre miza alegerilor europarlamentare, Uniunea Europeana are multe erori, functionarea acestui for fiind departe de a fi perfecta, astfel ca este nevoie de o schimbare.

"Obiectivul major devenit realitate in 2007, marile asteptari au adus, insa si dezamagire. Nivelul de trai nu a crescut in masura in care ne-am asteptat si drepturile noastre, ale minoritatilor nationale, nu au avut sustinerea la care ne-am asteptat. In realitate, se pare ca UE are multe erori, iar functionarea acestui for important este departe de a fi perfecta.

(...) Directia spre care se indreapta acum Uniunea Europeana este una gresita. Este inadmisibil ca UE sa considere statele membre din Europa Centrala si de Est copiii nedisciplinati ai Europei, care creeaza numai probleme, dar, in acelasi timp, sa se bucure de beneficiile pietei in expansiune. (...) UE trebuie sa se schimbe, iar dezvoltarea comunitatii noastre nu trebuie sa se opreasca aici. Trebuie sa ne straduim sa cream cat mai multe oportunitati pentru un nivel de trai mai bun in Transilvania", se arata in documentul citat.

UDMR mai transmite ca este inacceptabil faptul ca, in Europa, situatia minoritatilor nationale autohtone este inca nerezolvata.

De asemenea, maghiarii din Romania au afirmat ca vor o Europa unita, pastrarea culturii si traditiilor lor, eliminarea inegalitatilor, dar si tratament egal, mentionand ca nu sunt cetateni de rangul doi nici ai Romaniei, nici ai UE.

Reprezentantii UDMR sustin insa ca aderarea la UE a adus progrese comunitatilor maghiare transilvanene, iar fondurile au fost folosite la construirea de retele de drumuri si utilitati in localitatile mici, la reinnoirea scolilor si bisericilor, cu ajutorul carora comunitatile au avut posibilitatea sa progreseze.

