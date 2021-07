UDMR pune noi conditii pentru desfiintarea Sectiei Speciale dupa avizul Comisiei de la Venetia

Recomandarile Comisiei de la Venetia

Amendamentul la care face referire Comisia de la Venetia in avizul sau a fost introdus de UDMR in timpul dezbaterii din Comisia juridice, pentru ca mai apoi sa arunce responsabilitatea asupra ministrului Justitiei Stelian Ion. Amendamentul respectiv, care prevede avizul CSM pentru trimiterea in judecata a magistratilor, poate fi eliminat la votul din Senat privind desfiintarea SIIJ.Cu toate astea, deputatul UDMR Csoma Botond a declarat pentru G4Media ca este de acord cu eliminarea super-imunitatii magistratilor, dar subliniaza ca dosarele de coruptie ale acestora sa nu se intoarca la DNA, ci la Parchetul general."Este o structura existenta, nu trebuie creata o noua structura si pentru motive de checks and balances (verificare si control - n.r.) pentru ca justitia sa functioneze in mod adecvat", a notat Csoma Botond. Deputatul a subliniat ca ar fi nesanatos ca procurorii DNA, care ii ancheteaza pe functionari si politicieni, sa ii ancheteze si pe magistratii care se pronunta in dosarele DNA.Comisia de la Venetia a transmis luni, 5 iulie, Ministerului roman al Justitiei un punct de vedere legat de proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie.Ministerul roman al Justitiei a solicitat punctul de vedere si acopera atat proiectul de lege adoptat de Guvern, cat si versiunea cu amandamente adoptata de Camera Deputatilor, pe care Senatul o analizeaza in prezent. Comisia de la Venetia a emis cateva recomandari autoritatilor romane cu privire la desfiintarea Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie.Comisia de la Venetia saluta intentia autoritatilor romane de a reforma sistemul juridic, care include un pas esential in desfiintarea Sectiei, si le incurajeaza sa continue reforma ampla.Desi Comisia a criticat infiintarea Sectiei in doua puncte de vedere adoptate in 2018 si 2019, cel transmis luni subliniaza ca, dupa trei ani de analizare a cazurilor, desfiintare acesteia nu ar trebui facuta cu usurinta.Astfel, a facut recomandari specifice:Articolul 4 din amendamentele Camerei Deputatilor ar trebui inlaturat, avand in vedere ca introduce un nou tip de inviolabilitate pentru judecatori si procurori in cadrul unui domeniu extrem de sensibil - urmarirea penala - care merge mult dincolo de imunitatea functionala.Articolul 6 din amendamentele Camerei nu ar trebui sa fie urmarit. Articolul prevede o noua competenta pentru Consiliul Superior al Magistraturii prin acordarea sectiei relevante din acesta competenta exclusiva de a decide actiunile in chestiuni penale impotriva judecatorilor si procurorilor. Comisia de la Venetia considera ca procedurile penale ce nu se incadreaza competentei imunitatii functionale nu ar trebui sa fie de competenta Consiliului Superior al Magistraturii si ar trebui aduse direct in fata curtii de justitie fara examinarea anterioara a CSM.Reclamatiile ofensatoare, care deseori sunt reclamatii penale, facute de persoane particulare la adresa judecatorilor si procurorilor ar trebui gestionate de procuratura si ar trebui vazut ca o chestiune urgenta care necesita schimbare.Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania, Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor si Asociatia Initiativa pentru Justitie au ii cer demisia lui Bogdan Mateescu pe forumuljudecatorilor.ro: "Avizul Comisiei de la Venetia dovedeste ceea ce peste 1100 de magistrati transmiteau public lunile trecute: "Magistratura curata nu are nevoie de filtre de impunitate!" Presedintele CSM trebuie sa isi asume atingerea grava adusa prestigiului puterii judecatoresti si sa-si prezinte demisia de onoare."