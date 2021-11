UDMR avansează ideea instituirii unei „taxe de solidaritate”. Companiile care ar urma să o plătească

Preşedintele UDMR Kelemen Hunor avansează ideea instituirii unei „taxe de solidaritate” care să fie aplicată companiilor care înregistrează o cifră de afaceri de peste o sută de milioane de euro pe an, precizând că acest subiect nu se regăseşte în programul de guvernare, dar va fi discutat după instalarea Guvernului.

Preşedintele UDMR afirmă că este nevoie de creşterea veniturilor şi este nevoie de resurse, iar în acest context UDMR a propus instituirea unei „taxe de solidaritate” pe care să o plătească acele companii care înregistrează o cifră de afaceri mai mare de o sută de milioane de euro pe an.

Conforma acestuia, creşterile de pensii se vor face din bugetul de stat, taxe, impozite iar deficitul bugetar se va acoperi „şi din împrumuturi”.

Kelemen nu a precizat nici cuantumul cu care vor fi impozitate pensiile mari, arătând doar că s-au purtat discuţiile pe acest subiect, iar elementele concrete vor fi stabilite ulterior.

„La un moment dat s-a vorbit de o taxă de solidaritate. Noi am spus că taxă de solidaritate e ok, dar trebuie să vedem ce fel de solidaritate şi cine e solidar, fiindcă eu nu pot accepta ca persoanele care au un venit mic să fie solidare, când companiile mari nu sunt solidare şi am spus că, din punctul meu de vedere, ar însemna o taxă de solidaritate la acele companii care au o cifră de afaceri mai mare de o sută de milioane de euro pe an, ceea ce ar fi corect, pentru o perioadă scurtă sau mai lungă de timp. Este o posibilitate de a aduna nişte bani la bugetul de stat.

După calculele noastre, undeva între 1,4-1,6 miliarde de euro pe an, şi de acolo se pot finanţa multe lucruri. Dar eu nu pot să fiu de acord că oamenii care au un venit de 2500, de 3000 de lei să fie solidari când există posibilitatea de a găsi alte surse. Asta a fost discuţia”, a declarat Kelemen Hunor sâmbătă seară, la finalul discuţiilor privind formarea unei coaliţii de guvernare.

Acesta a menţionat că prevederea nu va exista în programul de guvernare, dar că aceasta a fost propunerea UDMR care va fi discutată după instalarea guvernului.