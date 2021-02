Vicepresedinte executiv al UDMR, numit secretar de stat la Ministerul Proiectelor Europene: Am venit aici din dorinta de a munci, deci va asigur ca voi munci

Hegedus afirma ca vrea sa munceasca pentru schimbare. "Este oficial! De astazi sunt secretar de stat la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene", a anuntat Hegedus Csilla, pe Facebook Ea a mentionat ca a castigat primul proiect european acum 17 ani, iar din aceste finantari organizeaza pana in prezent evenimente culturale la castelul Banffy din Bontida."Lucrez de 15 ani cu Comisia Europeana. Am acceptat numirea mea ca si secretar de stat la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene deoarece vreau sa muncesc pentru schimbare: vreau ca in tara sa avem locuri de munca noi, locuri de munca bine platite, sa avem drumuri bune, scoli dotate corespunzator, sa avem spitale moderne, bisericile, castelele, monumentele istorice sa fie reabilitate, sa avem conditii de secolul 21", a adaugat Hegedus.Ea a aratat ca vrea sa contribuie la schimbare inclusiv prin modelarea Planului National de Redresare si Rezilienta, "ce aduce Romaniei perspectiva modernizarii si a schimbarilor profunde"."In paralel cu cadrul financiar multianual (CFM) al UE pentru perioada 2021-2027, voi depune toate eforturile pentru a transforma acestea in instrumente care pot produce schimbari majore", a afirmat Hegedus Csilla, adaugand: "Am venit aici din dorinta de a munci, deci va asigur ca voi munci".