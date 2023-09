Petitia referitoare la autonomia Tinutului Secuiesc va fi inaintata PE

Europarlamentarii UDMR Iuliu Winkler si Sogor Csaba vor inainta Parlamentului European o petitie in zece puncte, adoptata saptamana trecuta, la Sfantu Gheorghe, cu prilejul unui miting organizat in scopul apararii drepturilor si intereselor comunitatii maghiare din Romania.

Europarlamentarul UDMR Sogor Csaba, care a participat la miting, a declarat vineri, pentru NewsIn, ca, impreuna cu colegul sau Winkler Gyula, va inainta saptamana viitoare petitia catre presedintele PE.

El a precizat ca, in cazul in care acesta le va permite, vor sustine si o scurta prezentare, in cadrul miniplenarei din data de 17 februarie.

"Incercam sa luam cuvantul, depinde de bunavointa presedintelui, in rest vom inainta petitia in limba maghiara", a spus Sogor.

In urma cu o saptamana, la apelul bisericilor maghiare, participantii la Marea Adunare din Sfantu-Gheorghe au inregistrat la Prefectura o petitie cu zece puncte in care solicita mai multe chestiuni, printre care si autonomia teritoriala a Tinutului Secuiesc.

Petitia este adresata Presedintiei Romaniei, Guvernului Romaniei si Parlamentului European.

Petitia este sustinuta de toate formatiunile politice maghiare prezente la eveniment - UDMR si PCM, precum si de reprezentantii bisericilor istorice maghiare.