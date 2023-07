Udrea, despre geanta de pana la 100.000 de dolari: Nu as fi dat niciodata o asemenea suma

Elena Udrea a reactionat miercuri seara la informatia din dosarul Gala Bute furnizata presei de catre DNA, potrivit careia deputatul ar detine o geanta care costa intre 50.000 si 100.000 de dolari.

Fostul ministru a negat cu vehementa ca ar avea o poseta atat de scumpa, argumentand ca "nu ar fi dat niciodata o asemenea suma pe un astfel de obiect".

"Elena Udrea nu are geanta nici de 50.000 de dolari, nici de 100.000 de dolari. Nu ar fi dat niciodata o asemenea suma pe un astfel de obiect. Acest subiect inventat de procurori, care nu are nicio legatura cu speta, este o diversiune prin care se doreste acoperirea faptului ca nu exista probe impotriva fostului ministru.

Recomandam presei de buna credinta sa citeasca dosarul, care a devenit public, si sa lase la o parte povestile nemuritoare din rechizitoriu", a scris pe Facebook echipa de comunicare a Elenei Udrea.

Presa a relatat marti, citand rechizitoriul intocmit de DNA in dosarul Gala Bute, ca Elena Udrea, in prezent arestata preventiv, a achizitionat in anul 2012 o geanta care valoreaza intre 50.000 si 100.000 de dolari.

DNA: Udrea a achizitionat o geanta de 50.000-100.000 dolari cu bani de provenienta neidentificata

Poseta ar fi fost cumparata cu bani a caror provenienta nu a putut fi identificata in extrasele de cont, sustin procurorii anticoruptie.

Este vorba despre o geanta marca Hermes Birkin Crocodile, care a fost cumparata prin intermediul Anei Maria Topoliceanu, si ea cercetata in dosarul Gala Bute, care la vremea respectiva era prietena apropiata a fostului ministru al Turismului.

"Din mesajele de posta electronica si din declaratiile inculpatilor rezulta ca in luna februarie 2012 Udrea Elena Gabriela a achizitionat prin intermediul lui Topoliceanu Ana Maria o geanta Hermes Birkin Crocodile, al carei pret variaza, potrivit datelor existente pe site-ul ebay.com, intre 50.000 si 100.000 USD.

Plata pretului s-a realizat in numerar, in conditiile in care provenienta sumei nu poate fi identificata in extrasele de cont bancar ale inculpatei", se arata in rechizitoriul DNA.

DNA: Udrea i-a vandut asistentului ei un Porsche, la un pret mult mai mic decat cel real

D.T.

