Alegeri prezidentiale 2014: Elena Udrea - de la presedintele Norvegiei la urmasa lui Traian

Elena Udrea si-a inceput ascensiunea politica alaturi de Cosmin Gusa, pe vremea cand acesta era secretar general al PSD - epoca Nastase. Era consiliera juridica a dlui Gusa.

Daca a fost sau nu membra PSD nu e foarte clar. Dna Udrea sustine ca nu, altii spun ca ar fi vazut carnetul de membru al domniei sale. Cosmin Gusa insusi nu-si mai aminteste, iar documente nu exista.

In 2004, Elena Udrea devine membru PNL si la alegerile locale chiar obtine un loc in cadrul Consiliului General al Capitalei. In vremea aceea, primar general era Traian Basescu, care, probabil, i-a apreciat foarte mult calitatile consilierei liberale de vreme ce dupa doar cateva luni, mai precis in februarie 2005, odata ajuns presedinte al Romaniei, ii atribuie o pozitie cheie in noua administratie - sefa cancelariei prezidentiale.

Din aceasta pozitie, dna Udrea s-a facut remarcata intr-o emisiune TV in care a facut o grava confuzie la o intrebare capcana a lui Robert Turcescu: nu stia ca Norvegia nu e membru UE si nu e condusa de un presedinte.

Casatoria cu Dorin Cocos

Vulnerabilitatea Elenei Udrea parea a fi insa una cu mult mai mare decat precarele cunostinte de politica externa. Era casatorita din 2003 cu omul de afaceri Dorin Cocos, partener de afaceri cu celebrul cuplu Bittner - Petrache, despre care Traian Basescu spunea in 2004 ca ar face parte din "mafia personala a lui Adrian Nastase".

De numele lui Dorin Cocos se lega pe atunci concesiunea parcarilor din Bucuresti. Intre timp, s-au mai adunat. Pe Dorin Cocos il gasim astazi si in celebrul dosar Microsoft, afacere in care, potrivit documentelor aparute in presa, ar fi incasat o mita de 8-9 milioane de dolari.

Chiar mai mult, anchetele de presa arata ca dl Cocos ar fi luat intr-un fel locul pe care il detinea Alexandru Bittner in perioada guvernarii Nastase, adica un fel de dirijor al contractelor cu statul derulate prin ministri-pioni.

Si tot potrivit investigatiilor de presa, Dorin Cocos nu este singurul personaj din dosarul Microsoft pe care il gasim in anturajul Elenei Udrea. Un anturaj pe alocuri comun cu al lui Victor Ponta.

De exemplu, libanezul Khalil Abi Chahine, care ar fi avut sarcina sa intermedieze relatia cu Ministerul Comunicatiilor si cu Secretariatul General al Guvernului pe vremea lui Nastase. La nunta libanezului, nas a fost Nicolae Dumitru, iar nuntasi au fost cuplurile Ponta si Udrea-Cocos.

Nicolae Dumitru inseamna Niro. Voci din politica dau de inteles ca unul dintre principalii sustinatori financiari ai Elenei Udrea ar fi grupul Niro. "Unde credeti ca si-au luat casa si Ilie Sarbu si Victor si Daciana Sarbu? Intr-un ansamblu rezidential construit de Niro", spunea Ludovic Orban intr-un interviu pentru Ziare.com. Este adevarat ca Elena Udrea a negat asta.

Cat despre relatia cu Victor Ponta, probabil ca ea nu era chiar asa de rea pe vremea cand actualul premier presta servicii avocatiale pentru dl Cocos.

In octombrie 2005, Elena Udrea demisioneaza de la Palatul Cotroceni, oficial pentru a nu-i crea probleme de imagine presedintelui: "Astazi, 21 octombrie 2005, am luat decizia de a demisiona din functia de consilier de stat in cadrul Administratiei Prezidentiale. Am constatat ca ori de cate ori lupta presedintelui impotriva marii coruptii a facut un pas inainte, atat asupra mea, cat si asupra altor persoane care sustin acest demers necesar, s-au declansat atacuri profund nedrepte si cu o virulenta pe care numai teama de aplicare a legii o poate explica.

Chiar daca nici una dintre acuzatiile care mi s-au adus de mass-media nu demonstreaza apartenenta mea la vreun grup de interese economice nelegitime, nu doresc ca prin insinuarile repetate la adresa mea sa devin o vulnerabilitate a demersurilor presedintelui Romaniei".

Neoficial exista mai multe versiuni in privinta motivelor reale ale acestei demisii intempestive, inclusiv aceea ca ar fi fost insistent ceruta prin telegrame diplomatice la cel mai inalt nivel, care, desigur, chiar daca exista cu adevarat si nu sunt simple legende, vor ramane secrete de stat in arhiva Ministerului de Externe.

Au existat si alte speculatii ale celor carora le venea greu sa inteleaga calitatile profesionale care au propulsat-o pe Elena Udrea in inima Administratiei Prezidentiale. In 13 aprilie 2005, Academia Catavencu publica un interviu in care Elena Udrea era intrebata daca este iubita lui Traian Basescu. A raspuns: "Stiti de cand astept intrebarea asta? La intrebarea asta pot sa va raspund peste zece ani?". Termenul expira asadar in primavara anului viitor.

Dupa demisia de la Palatul Cotroceni, cariera politica a dnei Udrea a continuat in PD. Despre inceputurile Elenei Udrea in PD a vorbit recent intr-un interviu acordat Ziare.com Radu Berceanu:

"Elena Udrea la inceput statea, era atenta, tacuta, voia sa vada ce se intampla, sa se lipeasca de cei cu influenta, sa fie utila, ca mai toti cei care se duc la un partid si incearca sa-si faca un drum. Dupa aceea, a inceput sa se creada Evita Peron, ceea ce cred ca nu este. Ii lipsesc tot felul de lucruri. De exemplu, cativa ani din CV? Ce s-o fi intamplat in acesti ani? Unde o fi fost? Cum o fi fost?".

In decembrie 2006, Elena Udrea devine secretar executiv al noului partid creat prin fuziunea PD - PLD, adica PDL.

Prezentarea "biletelului roz"

Nu trec decat cateva luni si Elena Udrea declanseaza unul dintre cele mai mari scandaluri politice ale ultimilor 10 ani, prezentand intr-o emisiune TV celebrul "biletel roz" prin care premierul de atunci, Calin Popescu Tariceanu, ii cerea lui Traian Basescu sa intervina la Parchet in favoarea prietenului sau Dinu Patriciu. La numai cateva luni, urma prima suspendare a lui Traian Basescu.

Fara mari eforturi, Elena Udrea si-a creat o imensa notorietate, nu neaparat pozitiva, fiind mereu in centrul atentiei presei, in primul rand prin eleganta sa vestimentara, considerata de multi ostentativa si opulenta. "Eu am intrat in politica cu Mercedes", le raspundea la un moment dat Elena Udrea celor care o acuzau de luxul excesiv pe care il afisa.

Intr-un fel are dreptate si nu este vorba doar de Mercedes-ul lui Dorin Cocos, ci si de propria cariera de avocat, incheiata in momentul intrarii in Palatul Cotroceni, cariera din care nu au lipsit nici contractele cu institutii ale statului.

In 2003-2004, de exemplu, a reprezentat RA-APPS in mai multe cauze pentru care a primit ca onorariu 2 miliarde de lei, bani pe care i-a returnat apoi, in 2008, dupa izbucnirea unui scandal de presa.

Tot ca avocat, probabil pe o suma cu mult mai mica, l-a reprezentat si pe Traian Basescu in chestiunea casei din Mihaileanu.

In 2008, dupa o campanie cu andrele, mop si sarmale, Elena Udrea devine deputat PDL, intr-un colegiu bucuresten din Drumul Taberei, promitand in primul rand constructia unui nou tronson de metrou care sa lege acest cartier de centrul Capitalei.

De activitatea parlamentara nu a avut prea mult timp, pentru ca imediat devine ministru al Turismului. O perioada de incalzire pentru ca, dupa alegerile prezidentiale, devine sefa unui minister mamut - Dezvoltare Regionala si Turism, care urma sa gestioneze 3,7 miliarde de euro fonduri europene. Die Welt si Sunday Times sunt doar doua dintre publicatiile care i-au dedicat atunci dnei ministru articole nu neaparat magulitoare insotite de poze sexy.

De ministeriatul dnei Udrea se leaga mai multe scandaluri - brandul de tara cu frunza lui sub suspiciune de plagiat, comisia parlamentara care i-a anchetat activitatea in 2009, imprumutul de la BRD care nu o lasa sa doarma.

Dar dna Udrea nu s-a impiedicat de ele. Avea multa treaba. Prin MDRT treceau cea mai mare parte a fondurilor destinate autoritatilor locale. A explicat chiar domnia sa acest lucru la DNA in dosarul unuia dintre primarii care au beneficiat din plin de darnicia Ministerului Dezvoltarii, Gheorghe Stefan Pinalti.

Va aduceti aminte probabil mirobolantul tablou ce-i avea protagonisti pe cei doi in telegondola.

Scandalul Galei Bute

Dar Elena Udrea n-a fost pricinoasa pe criterii politice. A fost darnica si cu adversarii. De exemplu, Teleormanul dlui Drangea a beneficiat, potrivit declaratiei fostului ministru, de fonduri in valoare de 2 milioane de euro. Unele dintre proiectele pentru care au fost alocate fonduri raman controversate, precum telegondolele sau terenurile de fotbal in panta, despre care dna Udrea sustine ca nu exista, fiind inventii ale adversarilor politici.

Dar Gala Bute, probabil cel mai mare scandal al mandatului sau, sigur a existat.

Si ar fi trebuit sa existe pe bani europeni, daca DLAF nu ar fi descoperit mari nereguli: "bugetul contractului nu a fost stabilit in functie de interesele MDRT de promovare a brandului turistic, ci s-a urmarit satisfacerea intereselor financiare ale S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L., reprezentata de Obreja Rudel". Ca urmare a acestei concluzii a DLAF, banii europeni au fost blocati, iar ministerul a platit pentru gala din bugetul Romaniei 1,5 milioane de euro.

Gala Bute, initial ancheta de presa a lui Catalin Tolontan, a devenit dosar la DNA, nefinalizat deocamdata dupa mai multe peripetii, inclusiv invalidarea de catre procurorul sef Laura Codruta Kovesi a unui prim referat care il gasea responsabil doar pe Rudel Obreja.

Unul dintre punctele tari ale mandatului Elenei Udrea a fost absorbita fondurilor europene.

"Vad ca aveti o tinta, Elena Udrea, dar va spun ca a avut cea mai buna absorbtie de fonduri europene. Cum era ea, cu tocuri inalte, pantaloni stramti, a avut cea mai buna absorbtie", spunea Traian Basescu intr-o emisiune TV dupa finalul mandatului Elenei Udrea, in februarie 2012.

In fapt, insa, daca nivelul contractelor incheiate acopera 85% din fondurile pe care le putea accesa MDRT prin programul operational regional, decontarea efectiva a fost in jur de 15%.

Desi foarte ocupata cu ministerul, dna Udrea a avut timp si de politica. In noiembrie 2010 devenea sefa PDL Bucuresti, pozitie din care s-a remarcat prin strategia la alegerile locale din 2012, cand si l-a dorit sef al campaniei comune PDL-UNPR pe nimeni altul decat pe Popescu Piedone, venit direct de sub pulpana lui Dan Voiculescu, care a abandonat-o, revenind la matca, cu numai cateva zile inainte de lansarea candidatului Silviu Prigoana. Esecul a fost strivitor, PDL nu numai ca a pierdut, dar a pierdut lamentabil.

Invinsa de Vasile Blaga in cursa pentru sefia PDL si infiintarea PMP

Incurajata de rezultate, Elena Udrea a incercat sa devina presedintele PDL, la Conventia din martie 2013. A fost infranta de Vasile Blaga. La cateva minute dupa aflarea rezultatului, presedintele Basescu a vorbit la telefon cu unul dintre apropiatii sai din PDL caruia i-a transmis ca invinsii trebuie sa il felicite pe invingator si PDL sa mearga mai departe.

A urmat o conversatie a presedintelui cu Elena Udrea si, apoi, foarte rapid, "la perdeluta", "Adio, PDL!".

Nu peste mult timp a aparut Fundatia Miscarea Populara, mama Partidului Miscarea Populara, care a smuls o parte din PDL. Elena Udrea a mai ramas in PDL pana la inceputul lui 2014 cand s-a mutat in partidul despre care presa a speculat dintr-un bun inceput ca a fost creat pentru domnia sa.

A venit dupa ea un pluton de parlamentari PDL, bucati din filiale, dar si cativa primari care, desi formal in PDL, s-au inscris in Fundatia Miscarea Populara. Intre ei, Gheorghe Stefan si Emil Boc. Au fost si achizitii extrem de controversate, precum Marin Anton.

Inainte de europarlamentare a fost varful de lance al campaniei PMP, dar rezultatul partidului nu a fost spectaculos, putin peste 6%. Si, totusi, la primul congres al PMP, in iunie 2014, Elena Udrea devenea presedintele partidului, calitate in care primul lucru facut a fost sa anunte candidatul partidului la presedintie, Cristian Diaconescu.

N-au trecut decat doua luni pana sa il inlature din aceasta pozitie, motivand slaba performanta si participarea la suspendarea din 2007 a presedintelui, pentru a prelua candidatura PMP cu sustinerea totala a presedintelui, care semnase primul lista lui Cristian Diaconescu.

A fost un episod misterios care a inclus chiar o rabufnire a Elenei Basescu, care a acuzat-o pe dna Udrea ca ar fi sabotat campania de strangere de semnaturi pentru Cristian Diaconescu.

Sub conducerea Elenei Udrea, au parasit PMP mai toti fondatorii partidului, in frunte cu Adrian Papahagi si Teodor Baconschi.

"Udrea e alibiul ideal al gaunoseniei lui Ponta: la fel de lipsita de substanta, la fel de contestabila, la fel de toxica. Se vor infrunta doua produse media, pompate cu bani si consultanta straina, doua junk-foods cancerigene. Prin galagie, invectiva, harta permanenta, salturi cu parasuta si alte circarii, Ponta si Udrea spera sa atraga toate reflectoarele asupra lor si sa ii eclipseze pe Iohannis si Macovei", a acuzat Adrian Papahagi.

Nu au fost putini cei care s-au intrebat cum de a acceptat Traian Basescu sa se debaraseze de toti cei care l-au sustinut pe scenele referendumului din 2012, perioada in care Elena Udrea, la recomandarile sociologilor si strategilor, a fost tinuta in casa. Raspunsul acesta, dar si multe altele l-am putea afla, cine stie?, in primavara lui 2015, adica dupa 10 ani, va aduceti aminte.

Pana atunci ramane de vazut care va fi scorul candidatului la presedintie Elena Udrea.

