Procurorul-sef al DIICOT, Alina Bica, a reactionat dupa publicarea fotografiilor care o infatisau la cumparaturi cu Elena Udrea, la Paris.

O jurnalista TVR a sunat-o pe Bica imediat dupa declansarea scandalului. Pe blog Adelin Petrisor a postat inregistrarea convorbirii.

Procurorul-sef al DIICOT era constient ca va inregistrat: "Banuiesc ca inregistrati convorbirea...", i-a spus jurnalistei Andreea Anghel.

Udrea, fotografiata cu sefa DIICOT la Paris - blogul pe care au aparut pozele a disparut

Bica a comentat si pozele in care apare alaturi de prezidentiabilul PMP, Elena Udrea: "In ce poze am aparut? Nu aveti prieteni, nu iesiti in week-end? Am aparut in pozitii dezolante? Am aparut tragand pe nas?".

"Dupa cateva ore, colega mea a fost sunata de doamna procuror-sef. Alina Bica i-a cerut Andreei sa nu difuzeze interviul telefonic, Bica si Udreamotivand ca nu a stiut ca e inregistrata. Argumentul doamnei nu sta in picioare pentru ca ea insasi a spus 'banuiesc ca inregistrati convorbirea', deci era constienta ca va fi citata. Decizia editoriala a fost sa se difuzeze inregistrarea.

Ulterior, purtatorul de cuvant de la DIICOT a mai sunat un reporter din redactie, tot fara rezultat. Andreea a primit si un email in care i se spunea ca prima discutie a fost 'amicala'. Intr-un final, i-a sunat telefonul si directorului Departamentului Stiri, Claudiu Lucaci. Nu stiu cu cine a vorbit, insa el a considerat ca deontologic este sa ascultam rugamintile procurorului-sef DIICOT si ca Andreea trebuie sa o sune din nou pe Alina Bica si sa faca un alt interviu", scrie Adelin Petrisor.

Acesta spune ca a postat prima inregistrare pentru ca, spre deosebire de seful sau direct, a considerat ca "e relevanta din punct de vedere jurnalistic si pentru ca sunt ferm convins ca a fost facuta cu respectarea tuturor normelor deontologice".

"A fost o combinatie"

Ulterior, Alina Bica a vorbit din nou, intr-o interventie telefonica la postul B1 TV, despre fotografiile aparute in presa.

"Nu as dori ca comentez. E o zi privata din viata mea. Daca Elena Udrea avea anumite probleme ce tin de activitatea DIICOT, relatia mea cu ea ar fi incetat. Daca Elena Udrea va avea, in viitor, o problema cu DIICOT, voi formula o cerere de abtinere in cauza respectiva, iar daca e atat de mare problema juridica, pot sa imi asum o pozitie corecta in ceea ce priveste conducerea DIICOT de catre mine.

Aceasta calatorie a fost o combinatie. Saptamana viitoare trebuia sa merg la Haga, si am decis ca, fiind Ziua Indragostitilor, sa merg la Paris in acel week-end. Am platit singura si deplasarea si cazarea. Dupa Haga, lucrurile au mers pe cheltuiala publica.

Aceste poze imi afecteaza imaginea. Eu cu Udrea avem o relatie de 5 ani de zile. Se prezinta documente care nu sunt semnate de nimeni. Fotografierea mea din foarte multe pozitii denota un interese deosebit fata de mine.", a spus Bica la B1 TV.

Mai multe fotografii care o infatiseaza pe Elena Udrea la Paris, alaturi de procurorul-sef al DIICOT, Alina Bica, si Ana Maria Topoliceanu, fost sef al Companiei Nationale de Investitii, au fost publicate, joi, pe un blog neasumat, care ulterior a fost sters.

Udrea, fotografiata la Paris cu sefa DIICOT? (Foto)

Pe langa fotografii, autorul a mai publicat niste documente din care rezulta ca Elena Udrea a fost cazata la Hotel Le Bistro Paris in perioada 13-16 februarie 2014, iar Alina Bica - in perioada 14-16 februarie 2014.

Imaginile au fost publicate la doar o zi dupa ce in editia germana a Huffington Post a aparut un material in care se arata ca procurorii germani au inceput sa ancheteze dosarul EADS, in care ar fi implicate nume grele atat din Germania, cat si din Romania, precum omul de afaceri Ion Tiriac si candidatul la prezidentiale Elena Udrea.

Presa germana: Numele lui Udrea si Tiriac, pomenite in ancheta EADS

O reactie a venit de la Elena Udrea joi dupa-amiaza. Candidatul PMP la prezidentiale a acuzat din nou ca "in favoarea celor doi principali candidati la Presedintia Romaniei au intervenit serviciile secrete".

"Analizand atacurile nefondate, concluzia mea este ca ma bat nu numai cu contracandidatii mei, nu doar cu structurile politice, ma bat cu reprezentanti ai serviciilor secrete care au ales sa sustina unul dintre cei doi candidati aflati pe primele locuri in sondaje - Ponta si Iohannis", a spus Udrea, intr-o conferinta de presa.

D.R.

