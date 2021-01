Val de ironii la adresa Elenei Udrea, dupa anuntul infectiei cu COVID-19: "Unii isi pun piciorul in ghips, altii se imbolnavesc subit"

"Da, dupa un an de cand a aparut coronavirusul l-am contactat si eu. Este adevarat, am fost testata pozitiv pentru Covid.Nu am fost dintre cei sceptici referitor la existenta virusului si la consecintele infectarii cu el, dar nici nu am exagerat cu masurile de protectie. Am reusit sa ma feresc timp de un an, cu masca, dezinfectant si relativa distanta sociala. Nu am facut nimic diferit in ultimele zile si totusi, de sarbatori l-am contactat. Cel mai probabil, dupa simptome, l-a contactat intreaga familie.Pana acum, manifestarea este suportabila, dar fiecare cu pragul lui de suportabilitate.Asa ca nu stiu ce sa va recomand sa faceti sau sa nu faceti, ca sa reusiti sa fiti ocoliti de virusul acesta. Se pare ca pana la urma, se intampla tuturor...Va multumesc celor care va ganditi la noi pentru gandurile bune si urarile de sanatate grabnica!Doamne, ajuta sa trecem toti, cu bine, prin aceasta incercare!", a scris Udrea pe Facebook.Elena Udrea a fost condamnata la sase ani cu inchisoare in dosarul Gala Bute, insa dupa fuga in Costa Rica a reusit sa scape, cel putin pentru moment, de executarea acestei pedepse dupa deciziile CCR privind completele de la Curtea Suprema. In acest moment este asteptat un verdict al Curtii de Justitie al UE cu privire la hotararile CCR in aceasta speta.Postarea Elenei Udrea a fost astfel asaltata si de multe comentarii rautacioase."Ce tupeu! Unii isi pun piciorul in ghips, altii se imbolnavesc subit de Covid, taman la fix!Csf/ Ncsf! Romanica, tara tuturor posibilitatilor!" sau "Daca nu te aduceau din Costa Rica poate scapai" si "Si trebuie sa te plangi! Chiar crezi ca ne pasa! Te tratezi cu banii luati ca ministru! ", i-au scris mai multi utilizatori."Mare e coincidenta, cand ai urmatorul proces?", "Eu cred ca ai contactat corona frica de puscarie! Dar stai linistita ca este al tau este pus deoparte..... Tot acolo vei ajunge... Ca prea ne razi in nas la toti! Pacat ca nu au facut astia puscarii pentru cupluri ca avea loc si Basescu in celula ta!" sau "Cu atatea genti de firma si milioane in CONTURI,! Te doare in partea dorsala de VIRUS!! Oricum esti IMUNA LA LEGILE statului Roman!! " sunt doar o parte din mesajele pe care fostul ministru le-a primit pe pagina sa de Facebook.Fostul ministru Elena Udrea are COVID-19, a anuntat avocatul acesteia vineri, 8 ianuarie, cand la Curtea de Apel Bucuresti a fost programat ultimul termen al procesului privind finantarea campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2009. In acest dosar, Udrea este judecata pentru instigare la luare de mita si spalare a banilor.In urma anuntului facut de avocatul fostului ministru, Curtea de Apel Bucuresti a amanat vineri judecarea ultimului termen al procesului.CITESTE SI: