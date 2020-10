Elena Udrea: "Am dormit cu Alina Bica intr-un pat de 80 de centimetri, ne spalam cu apa rece ca gheata". Cui i-a fost adresat celebrul gest cu degetul la nas?

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"Eu am trecut oarecum bine, pentru ca stiam cu cine ma lupt si de ce mi se intampla. Eram acolo ca o etapa a razboiului cu sistemul. Faptul ca eram acolo avea o miza. Mie mi-e frica de insecte, deci mai traumatizant era asta decat ca nu era usa la toaleta. Mai traumatizant a fost ca am fost arestata cu Dorin si Alin Cocos si am sarbatorit 18 ani de relatie in arest. Dorin mi-a trimis printr-o doamna gardian o felie de cozonac. Nu aveai voie, dar doamna si-a asumat riscul", a spus Elena Udrea intr-o emisiune televizata.Aceasta a spus ca detentia din Costa Rica a fost mult mai dificila."Lasasem un copil de 10 zile, ramasese cu bunica, nu stia sa manance lapte praf, i-am lasat pe strada fara sa stiu cand ma intorc. M-a ajutat foarte mult ca acolo erau foarte multe mame. In Costa Rica e interzis avortul, asa ca la 19 ani aveau 3-4 copii, asa ca mi-am dat seama ca nu sunt singura si asta m-a facut sa rezist. Chiar daca nu am avut pat, iar apoi am dormit cu Alina Bica pe un pat de 80 de cm, apa calda nu era, ne spalam cu apa rece ca gheata, nu contau, ci doar gandul ca Eva Maria era acasa fara mama ei", a mai spus fostul ministru al dezvoltarii in interviul acordat postului KanalD. Explicatii despre gestul degetului dus la nas in ParlamentLa mai bine de 5 ani de cand a facut valva printr-un gest prin care si-a dus degetul aratator la nas, interpretat in nenumarate feluri, dar a carui semnificatie putini au stiut-o, Udrea vine cu o explicatie."Asa cum am spus si la acea vreme, gestul l-am facut unei persoane dragi mie. Partenerul meu de la acea vreme era acasa si ma urmarea si mi-a scris pe telefon "te vad la televizor". Era un gest pe care-l stabilisem cu mult inainte si era copiat de la Celine Dion si sotul ei. Ei convenisera ca atunci cand erau in public si departe unul de celalalt isi faceau acest gest si am tinut sa procedam la fel. Si atunci m-am intors sa-i fac gestul acesta sa stie ca sunt bine, impotriva a tot ceea ce se vedea si se spunea la televizor. Era ceva atat de simplu, cand ma uit la ce conotatii, cum au analizat specialistii "de ce a facut Udrea semnul?" cum se intreaba si astazi, dar oare e adevarat ca a vrut sa spuna nu stiu ce. Era atat de simplu, cum nimeni nu-si putea imagina, un semn facut cuiva drag care se uita la televizor si voia sa stie ca sunt bine", a povestit Elena Udrea.Udrea si-a justificat alegerea de a nu da explicatii la acea vreme, dand vina pe lipsa timpului si probleme mai importante de rezolvat. "Cred ca nici nu am stiut initial de aceasta dezbatere. Eu am plecat din Parlament si unul dintre consilierii mei m-a sunat si mi-a spus ca este o mare dezbatere cu privire la gestul facut. Pe mine ma arestau, stateam sa explic de ce am facut gestul acela? Si i-am spus: "Chiar nu ma intereseaza de ce se speculeaza, pe mine ma aresteaza. Nu ma interseaza daca se speculeaza intr-un fel sau altul". Ulterior, dupa ce am spus despre ce era vorba, probabil ca oamenilor le-ar fi placut sa fie ceva mult mai important, mai ascuns, era prea simplu", a mai spus Elena Udrea.In ceea ce priveste numele partenerului de la acea vreme, Udrea a preferat sa nu raspunda. "Nu as vrea sa-i dau numele pentru ca toata lumea stie cine era in perioada aceea. Poate acum e intr-o alta relatie si nu vrea sa se vada la televizor", a incheiat Elena Udrea.