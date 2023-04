Udrea: Daca Ponta schimba programul de guvernare, trebuie sa fie redesemnat premier de catre Basescu

Elena Udrea sustine ca, daca Victor Ponta vine in Parlament cu un alt guvern si alt program de guvernare, trebuie sa demisioneze si sa ceara o redesemnare.

"Presedintele spune ca, daca schimbi programul de guvernare, atunci trebuie sa intri in Parlament, sa ceri vot, inclusiv primul-ministru trebuie sa fie redesemnat de presedinte", a declarat, duminica, Elena Udrea, pentru B1 TV.

Deputatul Partidului Miscarea Populara a dat si mai multe motive pentru aceasta opinie, spunand ca demisia premierului si redesemnarea de catre presedinte ar fi motivate moral si constitutional.

Basescu: Categoric nu-l mai desemnez premier pe Ponta. Lucrez la sesizarea Parchetului

"Victor Ponta a venit la putere nu ca urmare a unui vot dat PSD-ului, ci ca un vot majoritar primit de USL. USL azi nu mai exista. Victor Ponta a fost propus presedintelui Romaniei de catre o alianta politica ce primise mai mult de jumatate din voturi. Moral ar fi ca Victor Ponta sa isi prezinte demisia si eventual sa fie repropus ca prim-ministru din partea USD presedintelui, ramanand ca Traian Basescu sa faca ce crede de cuviinta", sustine Elena Udrea.

"Cat priveste partea de constitutionalitate, cum a zis presedintele, este vorba de schimbarea programului de guvernare. Daca Victor Ponta va schimba programul de guvernare si va veni cu un program in care sa includa si viziunea si pretentiile UDMR-ului, atunci va trebui sa accepte ca trebuie sa demisioneze si sa fie repropus in aceasta functie", a adaugat politicianul PMP.

Intr-un interviu dat duminica pentru emisiunea Dupa 20 de ani, de la Protv, presedintele Traian Basescu a declarat ca Victor Ponta trebuie sa demisioneze, daca vine cu un alt program de guvernare in care sunt incluse si cererile UDMR.

In plus, Traian Basescu a declarat ca, in aceasta situatie, nu mai vrea sa il numeasca pe Victor Ponta premier, pe care l-a acuzat din nou ca este corupt.