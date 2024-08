Elena Udrea a petrecut de Sfanta Maria cu bere si placinta (Galerie foto)

Elena Udrea a petrecut de Sfanta Maria cu bere rece si placinta, la Baile Boghis, unde anuntase ca va ajunge pentru tratament inca de la eliberarea sa din arestul la domiciliu.

"Dupa slujba de Adormirea Maicii Domnului de la Bic, din Salaj, am venit la Bai Boghis, unde mii de oameni se bucura de apa termala si chiar de o bere rece si o placinta cu branza sarata, la 36 de grade...", a postat, sambata, pe Facebook Elena Udrea, atasand si o serie de fotografii.

Fostul candidat la presedintie al PMP a facut poze cu diversi admiratori si un selfie in care apare si Gelu Visan, unul dintre cei mai vocali lideri ai partidului, care a declarat recent ca DNA pregateste arestarea lui Calin Popescu Tariceanu.

Foto: Facebook/Elena Udrea

Dupa ce ani de zile a fost criticata pentru tinutele costisitoare, deputatul PMP pare sa incerce un alt stil vestimentar, fotografiindu-se in tinuta sumara intr-un bazar.

Foto: Facebook/Elena Udrea

Udrea si-a cumparat pantaloni din targ

In urma cu doua luni, la iesirea din sediul Sectiei de Politie 2 din Capitala unde se prezentase in cadrul controlului judiciar, Elena Udrea anunta ca intentioneaza sa mearga la Baile Boghis, pentru tratament, si il invita pe fostul presedinte Traian Basescu sa faca acelasi lucru.

Udrea il invita pe Basescu la Baile Boghis

"O sa merg sa imi fac un tratament cu apa termala, pentru articulatii, la Baile Boghis (...) Nu am stabilit asa ceva (sa mearga impreuna cu Traian Basescu - n.red.), dar daca are probleme cu articulatiile il invit si pe dansul. Am vazut ca e racit", declara zambind Elena Udrea, intrebata de jurnalisti daca s-a intalnit cu fostul presedinte dupa inlocuirea arestului la domiciliu cu controlul judiciar.

C.B.

