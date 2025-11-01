Elena Udrea a ajuns la DNA: Dau declaratii in dosarul Microsoft

Elena Udrea, ajunsa marti, la pranz, la sediul DNA, s-a abtinut de la comentarii.

Acesta a spus doar ca urmeaza sa dea declaratii in dosarul Microsoft.

Alexandru Chiciu, fost procuror DNA, in prezent unul dintre avocatii Elenei Udrea, a declarat, marti, cu putin timp inainte ca aceasta sa ajunga la DNA, ca audierea are loc la solicitarea clientei sale.

"Solicitarea a fost facuta de vineri, ieri a fost inregistrata la DNA", le-a spus el jurnalistilor prezenti la sediul central al Directiei Nationale Anticoruptie.

"Apreciez echilibrul procurorilor anticoruptie, care au dat curs solicitarii noastre fara, sa zicem, a face orice fel de abuzuri nefondate. Ni s-a incuviintat audierea, urmare a solicitarii noastre", a mai subliniat Chiciu.

Avocatul a mai subliniat ca nu va face comentarii pe fondul dosarului si nici speculatii cu privire la o posibila retinere a clientei sale.

El a facut apel la "echilibru" din partea procurorilor, instantei de judecata si apararii.

Elena Udrea a fost citata marti de procurorii DNA. Ea poate fi retinuta si ulterior arestata, daca asa decide instanta, dupa ce colegii sai parlamentari au aprobat, luni seara, trei de incuviintare a urmaririi penale si trei de incuviintare a arestarii preventive.

Deciziile Parlamentului au fost deja publicate in Monitorul Oficial, asa ca DNA are mana libera.

Elena Udrea ar putea fi retinuta de procurorii anticoruptie, urmand sa fie prezentata unei instante - Inalta Curte de Casatie si Justitie in acest caz, pentru ca Udrea e fost ministru - cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile.

Decizia judecatorilor nu va fi insa definitiva, putand fi atacata cu recurs in termen de trei zile.

Dosarele Elenei Udrea

In dosarul Gala Bute, avizul a fost cerut dupa ce procurorii DNA au extins urmarirea penala pe numele Elenei Udrea si pentru luare de mita. DNA a solicitat atat avizarea urmaririi penale pentru noua fapta, cat si incuviintarea arestarii preventive.

In aceeasi cauza, DNA ceruse luni aviz de la Camera Deputatilor pentru urmarirea penala a Elenei Udrea, pentru infractiunile de abuz in serviciu, cu obtinerea pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, tentativa la folosirea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete pentru obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene si folosire a influentei in scopul obtinerii de foloase necuvenite. Comisia Juridica a avizat favorabil, miercuri, solicitarea DNA.

In dosarul Microsoft, DNA a cerut, marti, aviz pentru urmarirea penala a Elenei Udrea, pentru trei fapte de trafic de influenta - doua in legatura cu incheierea si derularea acordului cadru de licentiere Microsoft din anul 2009, a contractelor subsecvente si a actelor aditionale la acestea, respectiv legate de derularea contractului e-Romania -, spalare de bani si fals in declaratiile de avere, precum si incuviintarea retinerii si arestarii deputatului PMP pentru aceste infractiuni.

De asemenea, in dosarul Microsoft, procurorii au solicitat aviz pentru inlocuirea masurii controlului judiciar, luata in cazul Elenei Udrea in 29 ianuarie, cu arestarea preventiva, pentru faptele de spalare de bani si fals in declaratii de avere, pentru care este deja urmarita penal.

Anchetatorii sustin ca Udrea a incalcat conditiile controlului judiciar cand a facut afirmatii publice cu privire la acuzatiile ce ii sunt aduse, motiv pentru care se impune arestarea ei.

