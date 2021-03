Elena Udrea acuza o razbunare din partea fostei sefe DNA: "Kovesi nu iarta si nu uita". Care sunt judecatorii de la Inalta Curte de care se teme

Judecatorul de la Inalta Curte pe care vrea sa-l evite

"Sunt sapte ani de cand nu mai am nimic. Nu mai am puterea. Ce s-a intamplat in astia sapte ani totul este la vedere. Toate abuzurile. Totul. Ce pot eu sa imi mai reprosez dupa sapte ani. Nu cred ca in tara asta se mai poate face dreptate. (....) Cred ca este o razbunare in continuare. Cred ca doamna Kovesi nu iarta si nu uita. ", a declarat Elena Udrea intr-o interventie la postul Antena 3.In aceeasi interventie, fostul ministru al Dezvoltarii a blestemat-o pe judecatoarea de la CAB in urma sentintei."Femeia asta a dat o decizie absurda! Nu stiu cum va dormi la noapte! O blestem sa simta copiii ei ce simte copilul meu. Nu inteleg cum va dormi aceasta femeie linistita la noapte", a declarat Udrea.Elena Udrea a declarat si care sunt cei doi judecatori de la Inalta Curte pe care vrea sa-i evite la judecarea apelului."Sa nu fie Ionut Matei si nici judecatoarea Dragomir care m-a condamnat in Gala Bute, adica macar sa plecam de la niste judecatori care sa stim ca nu sunt butoanele sistemului. Daca nu, atunci macar sa stiu sa nu ma chinui", a declarat Elena Udrea.Avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu , spune ca va declara apel la Inalta Curte de Casatie si Justitie. "Vom propune si alte probe, vom incerca sa reluam unele probe de aici si sa speram la Inalta Curtea sa avem noroc de un complet care sa se aplece cu atentie asupra acestor lucruri", a zis avocatul, la Realitatea PLUS.Judecatorul Ionut Matei este considerat unul dintre cei mai severi magistrati din Romania, fost vicepresedinte al Curtii Supreme in perioada 2013-2016, atunci cand instanta suprema a fost condusa de Livia Stanciu. Acesta a facut parte din completele care au pronuntat sentinte de condamnare in dosarul Ferma Baneasa sau in dosarul retrocedarilor ilegale de pe litoral.Fostul ministru Elena Udrea a fost condamnata de Curtea de Apel Bucuresti la 8 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de instigare la luare de mita si spalare a banilor in dosarul privind finantarea campaniei electorale a lui Traian Basescu la alegerile prezidentiale din 2009.Udrea a primit mai multe pedepse, cuprinse intre 3 si 6 ani, pentru savarsirea celor doua infractiuni . Instanta le-a contopit, iar la condamnarea cea mai grea, de 6 ani, a fost adaugat un spor, urmand ca ea sa execute in final 8 ani inchisoare.