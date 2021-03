Fenomenul infractorilor fugari. Fost ministru al Justitiei cere masuri concrete: "In caz contrar cei certati cu legea vor continua sa rada in nas autoritatilor romane din vile luxoase sau locuri exotice"

Elena Udrea, condamnata la opt ani de inchisoare

Declaratiile acesteia au venit in contextul condamnarii Elenei Udrea la opt ani de inchisoare , decizie in prima instanta , insa cu antecedentul fugii sale in Costa Rica."Asa cum am mai spus, in ultima vreme s-a dezvoltat o noua reteta perfectionata de persoanele condamnate definitv care fug din tara inainte de punerea in executare a hotararilor judecatoresti.In contextul in care este rezonabil sa asumam ca aceasta practica, aceasta reteta a fugarilor va continua sa fie practicata consider ca este absolut necesar ca ministerul Justitiei (care are drept de initiativa legislativa) sa vina urgent cu o propunere de modificare legislativa care sa permita judecatorului ca si in prima instanta, sa aplice din oficiu si o masura preventiva, precum interdictia de a parasi tara de exemplu.Asa cum am tot spus, trebuie clarificate cu celeritate masurile, inclusiv cu modificari legislative urgente , care se impun acasa (de exemplu de ce si in ce conditii sunt ridicate, cu destul de multa usurinta, masurile precum controlul judiciar, interdictia de a parasi tara, consemn la frontiera etc.) tocmai pentru a preveni fuga din tara pana la ramanerea definitiva si punerea in executare a unei hotarari judecatoresti! In 2019 incepusem demersurile pentru astfel de modificari si clarificari legislative!Trebuie retinut faptul ca in acest moment masurile preventive pot fi dispuse si de catre instanta, in timpul judecatii, la cererea Parchetului, in conditiile si scopurile prevazute de lege. Astfel de masuri pot fi dispuse si din oficiu, de exemplu "impiedicarea inculpatului sa se sustraga de la judecata" (care nu este egala cu "impiedicarea inculpatului sa se sustraga de la executarea pedepsei").Problema practica invederata de multi judecatori este data de faptul ca o astfel de fapta nu poate fi prezumata de judecator, "fara nicio proba sau indiciu" cu atat mai mult cu cat majoritatea fugarilor, daca nu toti, se prezinta personal in timpul procesului la toate termenele de judecata. Tocmai de aceea consider ca ministrul Justitiei are obligatia sa vina in regim de urgenta cu aceasta modificare legislativa pentru a da atat procurorilor cat si judecatorilor TOATE instrumentele juridice necesare care sa impiedice fuga din tara inaintea unei hotarari judecatoresti definitive!In caz contrar cei certati cu legea vor continua sa fuga din tara, vor continua sa rada in nas autoritatilor romane din vile luxoase sau locuri exotice, iar statul roman va cheltui resurse financiare importante FARA sa ii aduca inapoi in tara sa isi execute pedeapsa, asa cum ar fi legal!", a scris Ana Birchall pe pagina ei de Facebook Elena Udrea, fost ministrul al Dezvoltarii, condamnata marti, 2 martie, la opt ani de inchisoare in dosarul campaniei pentru alegerile prezidentiale, a avut o prima reactie dupa sentinta, blestemand-o pe judecatoare."Daca ei voiau doar sa ii dea un avertisment, sau sa se razbune pe Traian Basescu , sa il atace, era suficient din sase acuzatii care mi s-au adus, sa ma condamne pe una singura, era acelasi lucru. De ce au trebuit sa ma condamne si pe cele mai absurde dintre acuzatii? (...)Femeia asta a dat o decizie absurda! Nu stiu cum va dormi la noapte! O blestem sa simta copiii ei ce simte copilul meu. Nu inteleg cum va dormi aceasta femeie linistita la noapte", a declarat Elena Udrea la Antena 3, imediat dupa decizia instantei."Unde sa mai fug? Italia a schimbat legea, nu mai ia in considerare executarea pedepselor primite in alta tara", a mai spus Udrea.