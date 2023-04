Premierul Romaniei, reactie halucinanta: De acord cu "Bai, leprelor, sugeti-o din picioare!"

Premierul Victor Ponta a comentat, joi, cazul Elenei Udrea, care a fost pusa sub urmarire penala dupa mai bine de patru ore de audieri la DNA.

Seful Executivului a transmis, pe o reteta de socializare, ca este total de acord cu punctul de vedere exprimat de Victor Ciutacu, angajat la Romania Tv.

"Singurul meu comentariu legat de "Cazul Elena Udrea" - total de acord cu Ciutacu!". a scris pe Facebook Victor Ponta.

Premierul distribuie si un link care duce spre blogul lui Victor Ciutacu.

"Au luat-o pe Nuti. Din oras, cu mandat, sa fie circul maxim. N-o sa-i mai comentez, acum si aici, viata si opera infractionala. Am scris si am vorbit (inca o fac) pentru doua vieti. Dar am un mesaj de transmis. Celor care au mancat de la ea si acum saluta victoria luptei impotriva coruptiei fluturand steagul dreptatii supreme", scrie pe blog Victor Ciutacu.

In continuare, acesta se refera la alti jurnalisti cu apelativul "bai, leprelor".

"Bai, leprelor, ani de zile v-a hranit de la sanul ei generos. Vi se parea ca va produceti salariile pupand-o apasat in c***l apetisant, dar, prin spate, veneau Doru si Niro cu mormanu'. Din coruptie, de unde altundeva, ca n-am auzit sa fi inventat vreunul dintre ei iPhone-ul. Ii stiati si trecutul, si prezentul. Va bateati pe biletele ei de favoare. Dar ati bagat capetele intre umeri. Traiati din bani negri. Fiscul era doar o insiruire de initiale. Urata paine ati mancat, gandacilor.

Azi, femeia e-n belea. Au ridicat-o dorobantii de pe strada. Iar voi participati la insurectia armata. Ati trecut de partea poporului, gunoaielor. Mai aveti sa-i scuipati tabloul si sa-i dati foc tezei de doctorat in Piata Universitatii. Macar fiti demni. Sugeti-o din picioare. Rugati-i pe noii vostri stapani sa se urce pe scaun", conchide Ciutacu.

Elena Udrea a fost audiata, joi, timp de aproximativ patru ore si jumatate, la Directia Nationala Anticoruptie, in dosarul Microsoft.

Sefa PMP este urmarita penal pentru spalare de bani si fals in declaratii de avere, potrivit unui comuniat al procurorilor anti-coruptie.

La iesirea din sediul DNA, unde a fost huiduita de cativa protestatari, Elena Udrea a negat toate acuzatiile care i se aduc. In fata anchetatorilor s-a prezentat joi dupa-amiaza si fostul ministru al Economiei, Adriean Videanu.

Tot la DNA inca da explicatii si fosta sefa DICOT Alina Bica, care ar fi audiata intr-un alt dosar decat in cel in care este arestata preventiv. In acelasi dosar da explicatii si Alin Cocos, fiul lui Dorin Cocos, fostul sot al Elenei Udrea.

D.R.