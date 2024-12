Elena Udrea: Cei care il pupa acum pe Iohannis il pupa exact pentru ceea ce il criticau in campanie

Elena Udrea ii ataca pe cei care il sustin pe presedintele Klaus Iohannis, afirmand ca cine face "acum coada la linguseli il pupa exact pentru ceea ce il criticau in campania electorala".

"A nu te inscrie acum in corul celor care canta ode noului presedinte inseamna aproape o blasfemie. Chiar daca cei care fac acum coada la linguseli il pupa exact pentru ceea ce il criticau in campania electorala. Dar, cum in aceasta perioada se pune masa, fiecare vrea sa prinda un loc", a scris pe Facebook Elena Udrea.

Mai mult, sefa PMP sustine ca sunt persoane care spera ca printr-o buna colaborare cu seful statulul isi pot pastra linistite functiile sau sa scape de dosare. Elena Udrea il acuza si pe Victor Ponta ca incearca sa se salveze politic sub pretextul ca va colabora cu seful statului.

"Pana si Ponta, cel care a pierdut alegerile, incearca sa se salveze politic facand frumos in fata noului locatar al Cotroceniului, sub pretextul "adevaratei coabitari" care va aduce lapte si miere poporului. Evident ca nu conteaza faptul ca tot acest popor a votat fix impotriva lui in noiembrie.

Asa ca ce sa mai zicem de altii care fie spera ca, prin slugarnicie, sa isi poata pastra o functie sau continua linistiti afacerile cu statul, fie sa li se trimita de catre noua putere vreun finantator cu care sa isi duca, de pe o zi pe alta, activitatea unui instrument de presa, fie sa scape de vreun dosar penal in lucru ori viitor...", afirma Udrea.

Insa presedintele PMP considera ca trebuie sa i se acorde un termen de gratie lui Klaus Iohannis pentru a se invata cu functia pe care o are, dar si cu politica la nivel inalt.

"Pe de alta parte, oricat de mare ar fi asteptarea fata de ce va face noul presedinte, un termen de gratie pentru a se invata nu numai cu functia, dar si cu politica la nivel inalt, trebuie sa i se acorde. Si, oricum, pentru reformele de care Romania are nevoie in continuare, nu presedintele, ci Guvernul si majoritatea parlamentara sunt responsabili", mai scrie Elena Udrea.

Totodata, fostul ministru anunta ca PMP va veni in zilele urmatoare cu proiectele de legi promise de toata lumea in campanie si ignorate apoi.

"Le vom pune in dezbatere publica tocmai pentru a avea sustinerea necesara adoptarii in Parlament. Mai importanta decat paternitatea lor este punerea in practica. Am vazut cu totii cum atat PSD, cat si PNL s-au opus aprobarii Legii votului prin corespondenta, atat de cerut de diaspora, doar pentru ca era un proiect PMP", conchide Elena Udrea.

I.O.

