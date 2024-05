Disputa Mazare-Udrea pentru statiunea Mamaia

Primarul constantean Radu Mazare a declarat ca administratia locala, pe care o conduce de 10 ani, nu mai poate construi nimic in statiunea Mamaia pentru ca Planul Urbanistic Zonal nu a primit avizul necesar din partea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului (MDRT) condus de Elena Udrea.

Edilul a criticat actul normativ prin care MDRT a luat in subordine Inspectoratele de Stat in Constructie si a anuntat ca a atacat in instanta "hartia" prin care un "inspectoras" din subordinea ministerului a stabilit ca PUZ-ul pentru statiunea Mamaia este suspendat.

Conform prevederilor legale, PUZ-ul este votat printr-o hotarare de Consiliu Local si poate fi suspendat de instanta daca prefectul ataca hotararea. S-a spus in cazul statiunii Mamaia ca s-a construit prea mult si sa nu se mai construiasca nimic.

De mentionat ca Radu Mazare a dat autorizatii de parcari in Mamaia, chiar daca Planul Urbanistic Zonal este suspendat. La randul sau, ministrul Elena Udrea, a declarat recent, chiar la Constanta, ca viziunea primarului Mazare referitoare la statiunea Mamaia nu corespunde cu cea a MDRT, demnitarul apreciind ca statiunea nu trebuie sa devina o aglomerare urbana.

"Mamaia incepe sa nu mai aiba spatii verzi, incepe sa devina un cartier aglomerat al Constantei", a mai completat Elena Udrea.

Actul normativ aprobat de Guvern, la initiativa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, privind luarea unor masuri pentru intarirea disciplinei in constructii urmareste asigurarea cadrului legal necesar stoparii constructiilor ilegale, care au afectat in mod grav zonele cu potential turistic, statiunile turistice, rezervatiile nationale, zonele construite protejate si zonele de protectie a monumentelor istorice.

