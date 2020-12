Elena Udrea: "Am finantat personal campania din 2009, alocand sume totalizand peste 300 de mii de euro". Dosarul privind finantarea campaniei electorale, la un pas de pronuntare

"Nu ma consider vinovata"

Acuzatiile DNA

La termenul de luni al procesului avocatii lui Silviu Wagner au cerut amanarea audierii fostului ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, pe motiv ca clientul sau este confirmat infectat cu noul coronavirus iar pe de alta parte acesta ar dori sa -i puna mai multe intrebari acesteia.Magistratul a explicat in sala de judecata ca intre faptele lui Wagner si faptele Elenei Udrea nu exista o legatura directa la fel cum nu exista nici in declaratiile date de cei doi astfel ca nu este necesara amanarea cel putin a audierii fostului ministru. Avocatii au cerut imediat amanarea cel putin a pledoariilor finale din dosar, aspect cu care procurorul DNA nu a fost de acord acuzand presupuse practici de tergiversare, dosarul fiind in judecata de peste trei ani de zileIn fata instantei, Elena Udrea si-a sustinut, luni, nevinovatia."Nu ma consider vinovata de comiterea infractiunilor. (...) Am finantat personal campania electorala din 2009, alocand sume totalizand peste 300 de mii de euro. Veniturile personale si ale sotului aferente anului 2009 mi-au permis aceasta finantare. Cred ca sunt printre putinii politicieni care au adus bani personal la campania electorala si nu au plecat cu bani acasa in urma lor." a declarat Udrea la Curtea de Apel BucurestiFostul ministru al Dezvoltarii a respins toate declaratiile inculpatilor care au recunoscut acuzatiile la DNA."Niciodata eu personal nu am solicitat lui Wagner sau lui Nastasia sa ceara bani de la o anumita persoana sau de la o anumita societate. Este posibil sa fi cerut sprijin pentru organizarea in principal a campaniei vizand referendumul, insa niciodata nu am cerut si nu am sugerat sa se recurga la o astfel de masura. De altfel, asa cum am precizat anterior, eu nu eram prezenta in fiecare zi la sediul de campanie, astfel ca era posibil sa se ia decizii si in absenta mea.""In ceea ce priveste cea de-a cincea infractiune de spalare a banilor a carei savarsire mi se imputa, precizez faptul ca am finantat personal campania electorala din 2009, alocand sume totalizand peste 300 de mii de lei. Veniturile personale si ale sotului, aferente anului 2009, mi-au permis aceasta finantare. Cred ca sunt printre putinii politicieni care au adus bani personali la campania electorala si nu au plecat cu bani acasa in urma lor."In mai 2017, procurorii DNA i-au trimis in judecata la instanta suprema pe fostul ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului Elena Udrea, pe care o acuza de instigare la luare de mita si spalare a banilor, pe fostul secretar general al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului Gheorghe Nastasia , pe fostul presedinte al Consiliului Judetean Tulcea Victor Tarhon, pentru luare de mita, pe Ioana Basescu, fiica cea mare a fostului presedinte Traian Basescu , pentru instigare la delapidare si instigare la spalarea banilor si pe Ioan Silviu Wagner, director general al unei societati comerciale cu capital majoritar de stat, pentru delapidare.De asemenea, DNA a dispus trimiterea in judecata a lui Dan Andronic pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului.Procurorii mentioneaza in rechizitoriu ca in cursul anului 2009, in contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale, au fost colectate sume de bani provenite din infractiuni de coruptie, delapidare si evaziune fiscala care au fost folosite, ulterior, pentru plata unor servicii prestate in campania electorala.Potrivit procurorilor, legatura dintre persoanele care obtineau banii pe cale nelegala si prestatorii de servicii legate de campanie era facuta de catre Elena Udrea, care, la momentul respectiv, conducea un staff de campanie informal al unuia dintre candidati si, din aceasta pozitie, coordona atat achizitiile de servicii de campanie, cat si persoanele care au actionat ca intermediari pentru platile realizate, astfel incat sumele de bani sa ajunga la societatile prestatoare.Remiterea foloaselor infractionale era disimulata prin contracte fictive incheiate cu firme care prestau in realitate servicii in cadrul campaniei electorale, respectiv publicitate stradala, tiparire de afise, reclame publicate in mass-media, realizarea unor pagini de internet, monitorizarea presei, organizarea de spectacole si prestarea de servicii de consultanta, mentioneaza procurorii DNA.