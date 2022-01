Elena Udrea incepe vanatoarea turismului la negru

Ministerul Turismului va demara, incepand de saptamana viitoare, o campanie de combatere a turismului la negru, a anuntat, sambata, la Pietroasele, Elena Udrea, ministrul Dezvoltarii Regionale si Turismului.

Aceasta a sustinut ca "evaziunea fiscala in turism este estimata la 40 la suta, mare parte din aceasta fiind in agroturism, acolo unde pensiunile nu sunt declarate ca avand activitate turistica".

"Vom introduce un sistem informatic pentru combaterea evaziunii fiscale din turism, mai ramane problema cu cei care practica activitate turistica, desi nu declara acest lucru, in mare parte in zona rurala. Constitutia respecta dreptul de proprietate, nu ai voie sa intri in curtea unei pensiuni decat cu acordul proprietarului, iar cei care sunt in vizita declara ca sunt prieteni, va trebui probabil sanctionat si cel care accepta sa se cazeze fara sa i se taie chitanta, la fel cum trebuie sanctionat cel care face activitati de cazare fara sa o declare in mod legal", a mai spus Elena Udrea.

Ministrul a precizat ca saptamana viitoare va semna un protocol cu Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) pentru a realiza controalele pe linia descoperirii si sanctionarii celor care fac turism la negru.