Elena Udrea premiaza carnatii din Sfantul Gheorghe

Ministrul Turismului, Elena Udrea, face parte din juriul "Paradei Carnatilor" ce va avea loc sambata, la Sfantul Gheorghe.

Organizatorii se mandresc ca parada din acest weekend, de fapt un maraton de preparat carnati, va fi deschisa de Elena Udrea, potrivit EVZ.

70 de echipe de carnatari, din Romania si Ungaria, si-au anuntat participarea la concurs.

Va fi desemnata castigatoare echipa care prepara cel mai bun carnat. Votul Elenei Udrea va fi, probabil, decisiv.

Organizatorii ofera 10 kilograme de carne si 15 metri de membrana. Retelele secrete si ingredientele speciale vor stabili carnatul castigator.

7 ani de carnati la Sfantu Gheorghe

Manifestarea se afla la cea de-a VII-a editie, iar castigatorul concursului va participa la festivalul similar de la Bekescsaba, din Ungaria.

Anul acesta, exista si o sectiune speciala pentru juniori, la care sunt asteptate 12 echipe, ce vor fi jurizate separat.

Pentru cei interesati, organizatorii paradei au pregatit si un imn al carnatilor.

Competitia se va desfasura intre orele 11:00 si 13:00, in noua sala de sport din Sfantul Gheorghe.

Biletul de intrare costa 10 lei, iar pretul include o bere si un carnat prajit.

