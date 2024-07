Opinii: Mamaliga romaneasca... brandul unei natiuni

Elena Udrea, Baconschi, Lese si poporul chinez. S-au strans toti sub un mar imens unindu-si fortele pentru o noua incercare de relansare a turismului romanesc.

In acorduri de nai si fluier, chinezii au asteptat sa vada cum ii va convinge poporul roman sa vina in tara noastra, dar, in special, cum va suna sloganul campaniei de branduire a spatiului carpatino-danubiano-pontic.

Frumusetea fatala a doamnei Udrea a reusit sa aduca la pavilionul romanesc cateva sute de chinezi, curiosi sa auda si sunetele interesante scoase de fluierul lui Grigore Lese.

Brandul a venit, sloganul la fel, urmeaza rezultatele. Rezultate care vor intarzia sa apara, din cateva motive destul de simple:

Brandul unui produs se construieste intr-un interval relativ lung de timp. Produsul este lansat, este intens promovat, incepe sa se vanda si apoi isi consolideaza pozitia. Sloganul, care insoteste o campanie de promovare a unui produs, poate fi schimbat, in functie de evolutia acestor etape.

Daca vrei sa construiesti un brand puternic, care sa transmita incredere si satisfactie consumatorului, nu trebuie sa arati nesiguranta si inconsecventa in modul de comunicare. Ori, Elena Udrea schimba, in decurs de un an, conceptul si strategia de lansare a produsului.

Nu poti sa inviti oamenii la huzur, in tara unde se poate face orice, iar un an mai tarziu sa incerci sa-i trimiti la cules de castraveti. Ei stiu ca la gradinarit cel mai bine se pricep bulgarii.

Ads

"La pomul laudat sa nu te duci cu sacul", spune o zicala populara. Tot asa, si noi ne lasam pe mana ultraspecialistilor straini. Avem un exemplu graitor in presa scrisa romaneasca, la cotidianul "Romania Libera". Aici, a fost adus un "guru" al brandingului mondial, Garcia, sa relanseze ziarul. Pe bani "frumosi", nu a reusit decat sa incadreze doua litere intr-un patrat. Rezultatul se vede in tirajul si audienta respectivului ziar.

Nu poti disocia imaginea unei tari de imaginea celor care o conduc si a oamenilor care locuiesc in ea.

Recentele inundatii au aratat saracia extrema din cea mai defavorizata zona a Europei, iar la nivel economico-politic ne zbatem in mediocritate.Aceste lucruri se vad in exterior, iar posibilii turisti nu se vor lasa impresionati de o frunza si vor cauta informatii mult mai ample.

Este greu de inteles cum doamna Udrea a facut rost de bani europeni, iar Berceanu n-a fost in stare sa ia nici macar pentru un metru de sina de cale ferata. Cel mai bun brand, logo si slogan ar fi pentru noi banala mamaliga.

La nivelul politicului suntem palizi ca faina de porumb, la nivelul economiei suntem moi ca terciul, iar pentru romani, mamaliga reprezinta un aliat de nadejde la fiecare masa.

Mamaliga insa este ilustrata, cel mai bine, la nivel guvernamental. Este de-ajuns sa ne uitam la domnul Boc si poate intelegem de ce premierul Bulgariei se intalnea cu Angela Merkel, iar donmnul prim-ministru roman, incasa oua in cap de la tatal sau.

Ads