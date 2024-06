Udrea: CFR a avut avocati apropiati lui Orban care au "ajutat" statul sa piarda Hotelul Astoria

Ministrul Turismului Elena Udrea a luat si ea la puricat activitatea presedintelui Comisiei care o ancheteaza, Ludovic Orban, din perioada in care acesta era ministru al Transporturilor.

Udrea a spus ca, desi Orban sustine ca in Romania institutiile publice nu pot incheia intelegeri cu casele de avocatura, chiar el, in perioada in care a fost sef la Transporturi, a facut acest lucru cu celebra casa de avocatura "Sfaraiala si Asociatii" care "a ajutat CFR sa piarda Hotelul Astoria".

"In legatura cu contractul incheiat de Ministerul Turismului cu o casa de avocatura, sunt indignata de faptul ca domnul Ludovic Orban afirma ca in Romania institutiile publice nu pot incheia asemenea intelegeri, cand chiar la Ministerul Transporturilor si la institutiile subordonate au fost semnate contracte cu case de avocatura in timpul mandatului sau de ministru.

De exemplu, in 6 iulie 2007, CFR SA a incheiat doua contracte cu Societatea Profesionala de Avocati 'Sfaraiala & Asociatii', este vorba de celebra casa de avocatura apropiata domnului Ludovic Orban si PNL-ului, care a ajutat CFR, Ministerul Transporturilor, sa piarda Hotelul Astoria din Bucuresti", a acuzat Udrea joi.

Mai mult, ministrul Turismului spune ca are contracte cu aceeasi casa de avocatura care reprezenta anul trecut, in timpul guvernarii liberale, Autoritatea Nationala de Turism, doar ca acum sunt platiti mult mai prost.

"In plus, ministerul pe care il conduc a incheiat un contract in acest sens cu aceeasi casa de avocatura care reprezenta anul trecut, in timpul guvernarii liberale, Autoritatea Nationala de Turism.

Singura diferenta este aceea ca in timpul mandatului liberal s-a platit suma de 300.000 de euro, iar in timpul mandatului meu, pana la acest moment, s-au platit 5.000 de euro, dintr-un contract cadru de 100.000 de euro pana la sfarsitul anului", a mai sustinut Udrea.

Ea a mai precizat ca, in prezent, ministerul pe care il conduce are pe rol 96 de dosare, in mare parte mostenite de la guvernul din care a facut parte si Orban.

"In prezent, Ministerul Turismului are 96 de dosare pe rol, majoritatea mostenita de la guvernul din care a facut parte si domnul Orban, din care 46 sunt instrumentate de consilierii juridici din compartimentul juridic al ministerului, iar 50 de casa de avocatura cu care avem contract", a mai spus Elena Udrea.

A.S.