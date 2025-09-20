Udrea comenteaza pe blog "dezordinea vulgara din PSD"

Ministrul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Elena Udrea, ironizeaza situatia tensionata din PSD si afirma ca democrat-liberalii ar trebui sa schimbe "filozofia de intretinere a saraciei folosita de PSD" in mediul rural.

"Dezordinea vulgara din PSD ma face sa ma gandesc ca cel putin, pe vremea lui Adrian Nastase, PSD mai si facea cate un proiect concret. Cum a fost cazul salilor de sport - un proiect necesar, ca viziune de guvernare", scrie Elena Udrea pe blog , adaugand insa ca "este treaba PSD".

In opinia sa, recentul proiect lansat de Guvern pentru constructia de case pentru specialistii care lucreaza in mediul rural "va contribui concret la renasterea satului romanesc".

"Oricat ar parea de banal, avem nevoie ca oamenii care traiesc in mediul rural sa aiba conditii decente. (...)Este timpul sa schimbam filozofia de 'intretinere a saraciei' folosita de PSD care s-a raportat mereu la mediul rural pe ideea ajutoarelor sociale. Desi nu avea reflexul proprietatii private, stanga a privit mediului rural ca pe proprietatea sa electorala, la care avea acces de drept si caruia ii crease dependenta de ajutorul de la stat - ajutor insa mic, indeajuns doar pentru ca satul sa supravietuiasca de la o luna la alta", mai comenteaza Elena Udrea pe blogul sau.

Aceasta considera ca este momentul ca PD-L sa ofere o viziune de guvernare fata de mediul rural, complet diferita de cea a stangii, trebuind "sa investeasca in satul romanesc astfel incat satul sa functioneze prin propriile forte si sa contribuie apoi la cresterea economica".

