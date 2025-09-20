Udrea comenteaza pe blog "dezordinea vulgara din PSD"

Vineri, 19 Februarie 2010, ora 17:33
827 citiri
Udrea comenteaza pe blog "dezordinea vulgara din PSD"
Foto: Arhiva

Ministrul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Elena Udrea, ironizeaza situatia tensionata din PSD si afirma ca democrat-liberalii ar trebui sa schimbe "filozofia de intretinere a saraciei folosita de PSD" in mediul rural.

"Dezordinea vulgara din PSD ma face sa ma gandesc ca cel putin, pe vremea lui Adrian Nastase, PSD mai si facea cate un proiect concret. Cum a fost cazul salilor de sport - un proiect necesar, ca viziune de guvernare", scrie Elena Udrea pe blog , adaugand insa ca "este treaba PSD".

In opinia sa, recentul proiect lansat de Guvern pentru constructia de case pentru specialistii care lucreaza in mediul rural "va contribui concret la renasterea satului romanesc".

"Oricat ar parea de banal, avem nevoie ca oamenii care traiesc in mediul rural sa aiba conditii decente. (...)Este timpul sa schimbam filozofia de 'intretinere a saraciei' folosita de PSD care s-a raportat mereu la mediul rural pe ideea ajutoarelor sociale. Desi nu avea reflexul proprietatii private, stanga a privit mediului rural ca pe proprietatea sa electorala, la care avea acces de drept si caruia ii crease dependenta de ajutorul de la stat - ajutor insa mic, indeajuns doar pentru ca satul sa supravietuiasca de la o luna la alta", mai comenteaza Elena Udrea pe blogul sau.

Aceasta considera ca este momentul ca PD-L sa ofere o viziune de guvernare fata de mediul rural, complet diferita de cea a stangii, trebuind "sa investeasca in satul romanesc astfel incat satul sa functioneze prin propriile forte si sa contribuie apoi la cresterea economica".

Noi detalii din dosarul lui Călin Georgescu. Ce le-a atras atenția anchetatorilor și cum a ajuns o judecătoare din Timișoara să fie interceptată
Noi detalii din dosarul lui Călin Georgescu. Ce le-a atras atenția anchetatorilor și cum a ajuns o judecătoare din Timișoara să fie interceptată
Apar noi detalii din rechizitoriul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, iar o judecătoare de la Curtea de Apel Timișoara a...
„Armata digitală a Kremlinului” s-a activat în sprijinul lui George Simion, după ce a pierdut alegerile. Ideea sugerată: "Nu a fost un candidat convenabil pentru UE și globaliști"
„Armata digitală a Kremlinului” s-a activat în sprijinul lui George Simion, după ce a pierdut alegerile. Ideea sugerată: "Nu a fost un candidat convenabil pentru UE și globaliști"
Rețeaua „InfoLider”, coordonată și finanțată din Rusia, s-a activat în sprijinul lui George Simion, imediat după ce candidatul AUR a pierdut alegerile prezidențiale din România,...
#Elena Udrea PSD, #Udrea program rural , #ministrul Dezvoltarii si Turismului
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
"Printesa fantoma" din Maroc a aparut pe neasteptate in public, dupa ani de absenta. Cine este Lalla Salma
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A inchis telefonul! Gigi Becali a stat doar un minut in direct, dupa Botosani - FCSB 3-1

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Noi detalii din dosarul lui Călin Georgescu. Ce le-a atras atenția anchetatorilor și cum a ajuns o judecătoare din Timișoara să fie interceptată
  2. „Armata digitală a Kremlinului” s-a activat în sprijinul lui George Simion, după ce a pierdut alegerile. Ideea sugerată: "Nu a fost un candidat convenabil pentru UE și globaliști"
  3. România, aleasă membru în conducerea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, după 15 ani. „Sectorul nuclear reprezintă un domeniu de excelență și de dezvoltare”
  4. Flavius Nedelcea, secretarul de stat de la Ministerul Economiei reținut de DNA, a fost eliberat din funcție. Decizia luată de Bolojan
  5. Cum ar putea arăta oferta politică la viitoarele alegeri parlamentare. Creștere masivă a conservatorilor. Pe cine se bazează progresiștii
  6. 24 septembrie, ziua Z pentru Ilie Bolojan. „Asistăm la un joc al nervilor. PSD pune cărămizile pentru a da jos guvernul”
  7. Ilie Bolojan, de neclintit cu privire la reforma administrativă. Stolojan: „Încercarea PSD de a-l convinge că greșește e ca și cum încerci să vinzi castraveți grădinarului”
  8. Cresc tensiunile în coaliție pe tema „demisiei” lui Bolojan. „PSD nu este de natură să arate mușchii pentru picarea unui guvern”
  9. România condamnă încălcarea spațiului aerian estonian de către Rusia. „Simte costul războiului său și încearcă să escaladeze conflictul”
  10. Diana Șoșoacă, acuzată de 11 infracțiuni într-o citație, inclusiv antisemitism, legionarism și negarea sau minimizarea Holocaustului. „Nu ne pot aresta pe toți”