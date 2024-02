Udrea, despre ancheta MAI: Ma astept la multumiri publice de la Hellvig, dupa cercetari

Fostul ministru al Turismului si Dezvoltarii Regionale, Elena Udrea, a luat in deradere acuzatiile actualului ministru, Eduard Hellvig, cu privire la modul in care s-au folosit fondurile ministerului.

Udrea precizeaza ca in ultima zi la care se refera Hellvig, ea nu mai era ministru. "Daca am inteles bine, ultima zi de mandat era cand nu mai eram eu ministru. Iau declaratiile actualului ministru ca declaratii de campanie electorala. Sunt intr-o campanie a USL si in acest cadru consider declaratiile domnului care conduce ministerul", a spus Udrea, la Romania TV.

"Eu ii doresc domnului ministru sa aiba macar 10 la suta din rezultatele pe care le-am avut eu. Ma astept ca, dupa aceste verificari, sa-mi multumeasca public pentru ce gaseste", a precizat fostul ministru.

Ancheta MAI care o vizeaza pe Udrea: S-au facut plati de 100 milioane euro sambata

De asemenea, Udrea i-a recomandat lui Hellvig sa inceapa cercetarile de pe vremea lui Calin Popescu Tariceanu, avand in vedere ca, la venirea sa la minister, nu erau criterii pentru distribuirea banilor, acestea fiind introduse de ea.

"Vorbim de un ministru care, deocamdata, taie panglici la proiecte realizate de mine", a conchis Udrea.

Duminica, Hellvig a declarat ca a solicitat Ministerului Administratiei si Internelor ajutor pentru anchetarea modului in care s-au cheltuit fondurile ministerului la finalul mandatului Elenei Udrea.

Acesta sustine ca, intre 27 aprilie si 5 mai, s-au facut plati si s-au semnat contracte in valoare de 100 de milioane de euro. In plus, el a mentionat ca s-au gasit nereguli in unele proiecte realizate in timpul fostului ministru.