Udrea explica de ce are nevoie de mai multi bani la minister - din cauza lui Tariceanu

Ministrul Turismului, Elena Udrea, precizeaza ca banii pe care i-a primit ministerul sau pe rectificarea bugetara vor acoperi datoriile facute in ultimii doi ani de mandat al Guvernului Tariceanu pentru Consiliile Judetene, predominant cele conduse de PSD si PNL.

"I-am auzit pe cativa membri ai Opozitiei criticand faptul ca MDRT ar fi primit mai multi bani la rectificarea bugetara - pentru prima data de cand sunt eu ministru. Ce uita insa sa spuna acesti nou deveniti analisti politico-economici e faptul ca suma de 430 de milioane de lei alocata in plus MDRT nu acopera nici macar jumatate din platile pe care trebuie sa le facem in contul firmelor care au lucrat pe datorie Se vorbeste mult despre eliminarea arieratelor, iar atunci cand chiar se face apar criticile.

Cand ai 610 milioane de lei de plata (facturi restante) numai catre firmele care au lucrat la asfaltarea drumurilor judetene si locale, la retelele de apa si canalizare in mediul rural, la construirea de locuinte pentru tineri prin ANL ori locuinte sociale, o asemenea suma castigata din rectificarea bugetara este mica", a scris Elena Udrea pe contul sau de Facebook.

Aceasta subliniaza ca ministerul pe care-l conduce nu a primit nici macar jumatate din suma necesara pentru a plati toate lucrarile de investitii angajate in ultimii 4-5 ani.

"In ultimii doi ani de mandat ai Guvernului Tariceanu s-au deschis lucrari de miliarde de euro, fara insa ca vreun decident sa se gandeasca de unde se vor gasi sursele de finantare. Platim datoriile lui Tariceanu si a Consiliilor Judetene (predominant ale PSD si PNL) - pentru ca acestora li s-au aprobat in 2007 si 2008 lucrari de investitii, nu celor de la PDL. Mai mult, majoritatea investitiilor se deruleaza prin CJ-uri, unde PSD si PNL au si in acest moment majoritatea presedintilor", completeaza sefa PDL Bucuresti.

Populism si demagogie la Opozitie

Udrea spune ca atacurile venite din partea USL, sustine sefa PDL Bucuresti, "sunt populiste si demagogice", iar liderii Opozitiei "nu stiu despre ce vorbesc, de cele mai multe ori".

"Reprezentantii Opozitiei continua sa faca promisiuni electorale nesustenabile de mariri de pensii si salarii. Ce este mai grav e faptul ca, drept surse de finantare, opozitia vorbeste de alocari de resurse bugetare catre capitole de cheltuieli catre care de mult nu se mai aloca bani. Semn ca nici macar nu s-au documentat referitor la executia bugetara. De altfel, aceasta este o tara generalizata a liderilor O

Opozitiei: de cele mai multe ori, nu stiu despre ce vorbesc", scrie Elena Udrea.

Cand anunta intentia de a reduce cheltuielile cu investitii, adauga ministrul Turismului, reprezentantii USL "enunta de fapt falimentul Romaniei".

Gogoasa USL-ista, dezumflata

Cu toate acestea, democrat-liberala accentueaza ca plata arieratelor de catre ministere, inclusiv al sau, va avea un efect puternic pozitiv imediat asupra economiei.

In finalul articolului, Udrea insista sa dezumfle "odata pentru totdeauna gogoasa USL-ista privind PNDI".

"Se vor pastra si crea noi locuri de munca, se va stopa falimentul a zeci de firme de constructii si, in cele din urma, banii se vor intoarce la buget prin taxe si impozite. Daca la asta adaugam si faptul ca platile facute sunt in contul unor lucrari de maxima utilitate si urgenta, avem o imagine mai clara ca plata unei parti a arieratelor MDRT era absolut necesara. Acesti bani se constituie intr-un adevarat balon de oxigen pentru domeniul constructiilor din Romania, care este unul dintre principalele motoare ale cresterii economice", cincluzioneaza Udrea.

D.R.