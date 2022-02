Udrea, in tocuri pe munte - vezi cum vrea sa indulceasca pana si visinele

Elena Udrea nu renunta in vizitele prin tara la tocurile de 10 centimetri. Ministrul Dezvoltarii a urcat chiar si pe munte cu obisnuitii sai pantofi.

Imbracata intr-o pereche de pantaloni negri si o bluza de aceeasi culoare, Elena Udrea si-a asortat la tinuta si o pereche de pantofi cu toc inalt. Asa a vizitat vineri si Transalpina, soseaua care traverseaza Muntii Parang, la 2.200 de metri.

"Ceea ce impresioneaza pe orice vizitator, in afara de maretie, este puritatea locurilor. Nu sunt deseuri lasate pe malul izvoarelor, ca in alte locuri foarte frumoase, insa poluate cu nepasare", scrie Udrea pe pagina personala de Facebook despre vizita sa in Parang.

Tot pe reteaua de socializare, ministrul marturiseste ca a fost totusi un moment in zi cand s-a dat jos de pe tocuri. "Inainte de a urca in munti, am vizitat Muzeul din Curtisoara, unde mi-a facut o deosebita placere sa merg desculta prin iarba si sa gust din visinele... un pic prea acre pentru gustul meu", povesteste Elena Udrea, convinsa ca poate indulci si visinele.

"Visinile sunt acre pentru ca sunt rosii, dar le voi face portocalii", a spus Elena Udrea la muzeu, in prezenta jurnalistilor.

