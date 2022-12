Udrea: Schimbarea ministrilor PDL, cel mai curajos act din ultimii 23 de ani

Ministrul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Elena Udrea, considera ca decizia PDL de a nominaliza doar ministri noi in cabinetul premierului desemnat, Mihai Razvan Ungureanu, e fara precedent in ultimii 23 de ani.

"PDL a dovedit in ultimele doua zile de ce este cel mai important partid din Romania, de ce doar el este capabil sa produca adevarata reforma. In istoria noastra post-decembrista, niciodata un alt partid nu s-a aratat dispus sa schimbe Premierul in functie si intreaga garnitura de ministri. Un gest politic unic si dovada cea mai puternica a faptului ca PDL este singura forta politica majora responsabila din Romania.

Prin deciziile succesive de ieri si astazi am facut un pas major spre recredibilizare, atat a Guvernului cat si a partidului. Am aratat, mai presus de toate, ca nu ne agatam de putere, ca suntem responsabili si, intr-o foarte mare masura, ca am inteles mesajul romanilor nemultumiti de situatia economica si sociala. Le-am aratat tuturor care este diferenta intre noi si USL, al carui singur scop este sa ajunga la putere, indiferent de ce se intampla cu tara", a scris Elena Udrea pe pagina ei de Facebook.

Ads

Elena Udrea, care nici ea nu a mai fost nominalizata pentru un nou mandat, considera decizia "un restart aproape total pentru PDL".

"Decizia de a schimba toti ministrii PDL prezenti in cabinetul demisionar Boc reprezinta un act de curaj politic fara precedent. Nu a fost usor sa luam o asemenea decizie, dar am stiut cu totii ca este hotararea cea mai buna. Guvernul si partidul au nevoie de un nou inceput. Un restart aproape total. Fara indoiala ca PSD sau PNL n-ar fi fost in stare de asa ceva. Iata diferenta dintre noi si ei", a adaugat Udrea.

Vicepresedintele PDL ii lauda pe noii ministri propusi de partid si spune ca acestia vor avea o misiune mai usoara dupa reformele intreprinse de cabinetul Boc.

"Cei care ne inlocuiesc pe noi, fostii ministri, sunt oameni tineri, bine pregatiti, specialisti in domeniile pe care le vor gestiona. Ei sunt noua generatie de politicieni propusa de PDL, ei sunt cei care, cu imaginea curata si competenta profesionala de care vor da dovada, vor reusi sa readuca Guvernul la cote inalte de incredere. In ei ne punem sperantele ca noul Executiv sa fie mai bun decat Cabinetul Boc. Si au toate sansele sa reuseasca, iar partidul ii va sprijini.

Ads

In mare masura, sarcina lor va fi mai usoara si pentru ca Guvernul demisionar a luat masurile corecte. Practic, noi am preluat asupra noastra tot deficitul de imagine, toate masurile de austeritate, cu care noul Cabinet nu trebuie sa se mai lupte. Guvernul Mihai Razvan Ungureanu are trei sarcini majore: sa faca tot posibilul pentru a creste nivelul de trai al populatiei, sa redea increderea romanilor in capacitatea institutiilor statului de a lucra in folosul lor si sa continue reformele de care tara are atat de mare nevoie.

Pornesc pe un drum batatorit, mai facil decat al nostru, dar nu usor. Si ei se vor lovi de o populatie nemultumita in general de activitatea clasei politice. Si ei vor trebui sa lupte cu o parte a mass media bine antrenata si rau-intentionata, care se afla intr-un razboi de uzura cu institutiile statului", mai scrie Udrea

Ads