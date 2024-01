Elena Udrea: Politica nu este pe gasti, este pe voturi

Deputatul PDL Elena Udrea a vorbit, joi seara, despre tensiunile din USL, dar si despre candidatul partidului sau la alegerile prezidentiale de anul viitor.

Vorbind despre colegul sau de partid Catalin Predoiu, desemnat candidatul PDL la prezidentialele din 2014, parlamentarul de Neamt a spus ca "politica se bazeaza pe voturi" si ca, din pacate, colegul sau de partid are un mare "handicap" - lipsa de notorietate.

"Politica este pe voturi, nu este pe gasti. (...) Nu as comenta foarte mult despre domnul Predoiu. E candidatul pe care PDL si l-a ales. Colegii chiar si ei spun ca daca dupa europarlamentare va fi un cadidat mult mai bine cotat in preferintele electoratului, vor merge cu acela, ca dovada de pragmatism.

Catalin Predoiu trebuie sa treaca peste handicapul pe care il are acum - lipsa de notorietate. Trebuie sa devina atractiv pentru media si trebuie sa ajunga sa aiba credibilitate. Un om politic trebuie sa fie credibil, asta este lectia pe care am invatat-o de la Traian Basescu", a declarat Elena Udrea la Realitatea Tv.

"L-as vota pe George Maior la prezidentiale, desi am obligatia sa aleg candidatul PDL"

Totodata, Elena Udrea a spus ca George Maior ar fi un bun presedinte, deoarece ar putea echilibra tensiunile politice dintre Ponta si Antonescu. Ea a spus si ca Serviciile Secrete sub conducerea sa au capatat o mai mare credibilitate.

George Maior, despre candidatura la prezidentiale: SRI nu se implica in bataliile politice

"Cred ca ar fi un presedinte care ar putea sa opreasca putin batalia politica dintre Ponta si Antonescu. L-as vota pe George Maior la presedintie. Trebuie sa-l sustina un partid politic, cel mai probabil astazi ar fi sa-l sustina PSD.

Daca in turul doi as avea de ales intre Catalin Predoiu si George Maior, eu l-as sustine pe Maior la presedintia Romaniei, avand incredere ca ar aduce echilibrul de care avem nevoie si ar fi un foarte bun presedinte, desi obligatia mea de membru de partid ar fi sa votez candidatul partidului din care fac parte", a mai spus Elena Udrea.

"Tensiunile din USL nu fac bine Romaniei, bugetul a trecut cu intelepciunea presedintelui"

Atunci cand a fost rugata sa comenteze scandalul politic din ultimele zile, Elena Udrea a spus ca tensiunile din coalitia de guvernare fac foarte rau Romaniei in acest moment si ca inclusiv demisia de joi a avocatului poporului este ca o miscare pe o tabla de sah.

"Scandalul din USL face foarte rau Romaniei sa ne uitam acum, de Sarbatori, sa vedem daca se rupe, daca nu se rupe, iar in timpul acesta nu mai guverneaza nimeni tara. Au trecut bugetul cu intelepciunea presedintelui. Ponta nu avea argument cu acciza, era evident ca suma putea sa o obtina din alte venituri. (...)

Elena Udrea face liste: 15 lucruri pe care Ponta nu vrea sa le stim despre bugetul pe 2014

Demisia avocatului poporului este evident sau poate fi, pentru unii chiar este clar ca motivele sunt de ordin politic, este o institutie importanta. Eu cred ca are legatura (cu tensiunile din USL - n.red.) pentru ca in acest razboi fiecare piesa din tabla de sah are un rol. Si avocatul poporului are un rol, fiecare are o strategie de joc. Probabil are o misiune si nu a vrut sa o indeplineasca", a mai spus Elena Udrea.

Intrebata de moderatoarea emisiunii ce crede despre Victor Ponta, Udrea a spus ca nu l-a cunoscut atat de bine ca sa poata spune daca minte sau nu, dar a spus ca nu stie ca acesta sa fi avut "vreo calitate extraordinara". "In guvernarea PSD - PDL, cand am fost colegi, nu prea venea la serviciu", a mai spus Udrea.

"Crin Antonescu incearca sa castige electoratul lui Basescu"

In ceea ce-l priveste pe Crin Antonescu, deputatul de Neamt a spus ca acesta incearca sa castige electoratul de centru dreapta care il sustine pe actualul sef de stat.

"Domnul Antonescu o cauta cu lumanarea si acum cauta pretextul perfect pentru a iesi de la guvernare si pentru a incerca sa recastige electoratul de centru-dreapta. Este o adevarata batalie acum: cine mosteneste electoratul lui Traian Basescu", a mai spus Udrea.

Intrebata ce crede despre teoria conform careia ea ar fi generat dojana din partea lui Basescu catre Macovei, Elena Udrea a spus ca s-a saturat de astfel de ipoteze si ca poate intelege ca jurnalistii au simpatii, dar ar vrea ca acestia sa nu mai invoce faptul ca europarlamentarul PDL are principii.

Udrea, despre jocurile politice in plin scandal USL: Vad o alianta PDL-PNL la prezidentiale

"M-am saturat de toata aceasta teorie pe care au lansat-o in presa jurnalisti apropiati de Monica Macovei. Din punctul meu de vedere, a demonstrat ca a trecut peste toate criticile pe care le-a formulat, a uitat toata opozitia la Vasile Blaga, pentru ca are interesul sa candideze pe un loc la europarlamentare. Cred ca ar fi castigat si daca mergea independent.

Eu pot sa inteleg ca si in presa exista simpatii si antipatii. Adica ar fi mai de inteles daca prietenii doamnei Macovei din presa ar spune 'este prietena noastra' si noi o sa o sustinem indiferent ce ar face, decat sa se prefaca tot timpul ca invoca atitudinea morala si principiala a Monica Macovei ca un motiv al sustinerii ei", a spus Udrea.