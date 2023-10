Udrea sustine "un coleg din societatea civila" la postul de prim-vicepresedinte

Liderul PD-L Bucuresti, Elena Udrea, a declarat, miercuri, ca, desi i s-a propus sa candideze la functia de prim-vicepresedinte al formatiunii, va sustine pentru acesta pozitie "un coleg din societatea civila", iar ea va candida pentru una din functiile de vicepresedinte.

"Colegii mei din partid mi-au propus sa candidez la functia de prim-vicepresedinte al partidului, dar raman consecventa deciziei mele anterioare de a nu candida la aceasta functie. Candidez, asa cum am declarat, la una dintre functiile de vicepresedinte al PD-L si sustin pentru functia de prim-vicepresedinte, propusa de colegii mei, candidatura unui coleg din societatea civila", a declarat Udrea pentru Mediafax.

Aceasta nu a precizat care este numele "colegului din societatea civila", iar inscrierile in competitia interna din PD-L nu s-au incheiat inca, asa ca ramane de vazut despre cine este vorba.

Tot la functia de prim-vicepresedinte si-a anuntat intentia de a candida si Gheorghe Flutur, aflat ca si Elena Udrea in tabara sustinatorilor lui Emil Boc.

Conventia Nationala a PD-L care va alege noua conducere a partidului are loc in perioada 14-15 mai, in Capitala, iar pentru functia de presedinte s-au inscris Emil Boc, Vasile Blaga si Theodor Paleologu.

