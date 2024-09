Udrea: Telefonul lui Biden arata ca Ponta nu este si nu va fi niciodata urmasul lui Basescu

Elena Udrea interpreteaza intr-o maniera ironica rezultatele vizitei lui Victor Ponta in SUA, spunand ca telefonul dat de vicepresedintele Joe Biden la Cotroceni seamana cu cel pe care gazdele il dau parintilor unui copil care nu a fost cuminte la o petrecere.

Intr-o postare pe blog, Elena Udrea spune ca "vizita lui Victor Ponta in Statele Unite a fost pretextul perfect pentru propaganda rosie sa vorbeasca despre acesta ca despre un adevarat spargator de fronturi politice".

"Povestea de basm a fost insa spulberata de comunicatul de presa al Administratiei Prezidentiale de joi seara, cand am aflat ca Joe Biden l-a sunat pe Presedintele Basescu pentru a-i spune de traznaile pe care le-a facut si spus 'Ponta magnificul' in cautarea visului american. Intocmai ca un copil care merge la o petrecere si se da in stamba, gazdele i-au sunat parintele sa-i spuna ca odrasla n-a prea fost cuminte, s-a zbenguit un pic cam tare si, in general, ar avea nevoie de putina educatie acasa, in Romania", comenteaza Elena Udrea.

In opinia deputatului PDL, "telefonul vicepresedintelui american arata, fara putinta de tagada, ca Victor Ponta nu este si nu va fi niciodata urmasul lui Traian Basescu".

"Pe de o parte faza cu 'Ponta Care - Obama Care' poate figura oricand in topul gagurilor politice. Pe de alta parte, este cunoscut si peste ocean dublul discurs al Premierului roman care una spune astazi, alta spune maine, aratand ca este ezitant, ca sa nu spunem razgandac de pe o zi pe alta. Ca sa nu mai amintim de tentatiile autoritariste evidentiate prin lovitura de stat pe care a incercat-o in vara anului 2012", reaminteste Elena Udrea.

C.B.

