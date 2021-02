Cristian Preda, despre Elena Udrea: "Stiu ca imaginea mea publica a fost multa vreme lipita de ea. Am fost o vreme colegi de partid"

"Doctoratul este o opera stiintifica"

Intrebat, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, daca printre oamenii politici care i-au cerut sa le fie coordonator de doctorat s-a aflat si Elena Udrea , Cristian Preda a raspuns: "Nu. Stiu ca imaginea mea publica a fost multa vreme lipita de cea a doamnei Udrea . Am fost o vreme coleg de partid cu ea, nu am avut niciun fel de relatii comerciale, de afaceri cu ea, cum nu am avut cu niciun alt membru al PDL sau PMP.Sunt cred unul dintre putinii politicieni romani - atata timp cat am fost angajat politic, am asumat aceasta eticheta - care nu a facut afaceri si nu a intrat in niciun fel de combinatie de acest fel".Anterior, el declarase ca mai multi politicieni i-au cerut sa inceapa studii doctorale."Mi-au cerut de-a lungul timpului, si inainte de a fi angajat politic intr-un partid, si dupa aceea, diversi politicieni sa inceapa studii si in particular de doctorat. Si vreau sa va spun ca le-am explicat foarte calm, parinteste, pedagogic, ca daca nu au un plan de cariera in lumea academica, daca nu se vad predand, studiind, scriind carti, articole stiintifice, nu trebuie in niciun caz sa faca doctoratul.Doctoratul este o opera stiintifica, un parcurs de cariera pentru cei care vor intr-o zi sa publice articole stiintifice, urmand regulile comunitatii internationale, pentru cei care vor sa scrie carti, lamuresc lucruri neacoperite pana la acest moment, pentru cei care vor sa lucreze in universitatii sau in centre de cercetare. Doctoratul nu este un soi de permis de intrare in inalta societate politica si din pacate s-a creat in Romania acest tip de iluzie care sustine in acest moment un soi de productie de masa a diplomelor de doctorat.E aberant, e mai mare rusinea, pentru ca efectul acestei productii este furtul calificat", a afirmat Cristian Preda.