Elena Urdea, vizata de un nou dosar dupa ce DNA a reclamat-o pe motiv ca ar fi divulgat secrete de stat

Totul a pornit la sedinta de judecata din decembrie 2020, cand, in dosarul finantarii campaniei electorale din 2009, Udrea a cerut ca sedinta sa fie declarata nepublica, pe motiv ca doreste sa arate judecatorului o serie de documente "strict secrete", mai arata sursa citata. Instanta i-a acceptat cererea si Udrea a depus un plic deschis despre care a sustinut ca a intrat in posesia ei cu o zi inainte, iar documentele din el fac referire la activitatea a trei denuntatori din dosar. Potrivit unui participant la proces, documentele in cauza ar fi avut legatura cu o cerere anterioara a Elenei Udrea de a formula o adresa catre Seviciul Roman de Informatii (SRI) pentru a da relatii despre cei trei denuntatori ai ei, cerere respinsa la momentul respectiv de Curtea de Apel Bucuresti, relateaza Europa Libera.In acest context, la termenul urmator a aparut plicul cu documente pe masa judecatorului. Instanta nu a primit la dosar documentele avand in vedere caracterul secret al acestora si a restituit plicul inculpatei.Dupa sedinta de judecata, DNA a facut plangere la DIICOT impotriva Elenei Udrea pe motiv ca ar fi divulgat secrete de stat.Avocatul fostului ministru al Dezvoltarii, Veronel Radulescu , admite ca Udrea a fost chemata si audiata la DIICOT in urma acestei plangeri, dar ca dosarul nu are sanse sa se incheie cu o trimitere in judecata deoarece nu poate fi probat caracterul secret al respectivelor documente.