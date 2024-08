Elena Udrea: "Ma gandesc sa am o cariera in care sa urc permanent"

Elena Udrea, candidat in Colegiul 4 din Roman pentru un mandat de deputat, a declarat luni seara ca in niciun caz cariera ei in politica nu se apropie de final. "Ma gandesc sa am o cariera in care sa urc permanent", a declarat ea, mentionand ca isi doreste sa ajunga in pozitii "din care sa mai poata face ceva".

Nu a dorit sa comenteze daca s-ar vedea sau nu in pozitia de premier, insa a declarat ca in niciun caz nu il vede pe Victor Ponta premier dupa 9 decembrie. "Nu cred ca interesul Romaniei este un premier care nu este bine vazut in Europa", a declarat ea, mentionand ca "Ponta se poarta realmente ca un carlan". Mai mult, "este evident ca-i face placere", a mai spus ea.

"Ponta se poarta realmente ca un carlan!"

A recunoscut ca sintagma este citata din Ion Iliescu, insa a mentionat ca se potriveste perfect. "Sunt lucruri pe care le-a facut si nu m-am asteptat sa denote o asa de mare neseriozitate si sa arate ca e de nestapanit", a declarat Elena Udrea la B1 TV. Ea l-a catalogat pe actualul premier ca fiind un "demagog", deloc matur si serios.

De altfel, a mai spus ea, intreaga guvernare e una "a minciunii", care "arunca numai petarde", care face promisiuni doar pentru anii urmatori, spunand ca "din 2013 totul va fi roz". "Romania a intrat nu doar oficial pe trend descrescator, dar si societatea reintra in zodia in care era pe vremea lui Nastase", apreciaza fostul ministru.

Ads

"Cred ca astazi nu sunt destule voci care sa demaste demagogia, minciuna USL", sustine Udrea, care aminteste ca in weekend a venit la Roman toata spuma usl-ista sa se bata cu ea, "si-au trimis pe acolo tot felul de personaje facute celebre de Voiculescu la proteste la Bucuresti".

Premierul Victor Ponta si colegul sau de alianta, Crin Antonescu, au participat, sambata, la un miting electoral oragnizat la Roman.

Alegeri parlamentare 2012: Ponta si Antonescu, miting electoral in colegiul in care candideaza Udrea

Sta cu chirie in apartament de 100 de euro

Elena Udrea a vrut sa lamureasca si chestiunea apartamentului din Roman unde locuieste, ea tinand sa mentioneze ca e vorba de un apartament de 3 camere, inchiriat, pentru care plateste 100 de euro pe luna. Apartamentul a fost inchiriat nemobilat pe o perioada de un an, iar contractul urmeaza sa fie prelungit indata ce proprietarii se vor intoarce in tara. Inainte de a-l inchiria, a tinut ea sa mentionze, a stat intr-un hotel al unei consiliere PSD.

Ads

Elena Udrea a tinut sa cometeze si sigla ARD, spunand ca inima prezenta pe aceasta poate nu e cea mai buna alegere, ca poate mai potrivit ar fi fost creierul. "As zice sa voteze cu mintea", mai degraba decat cu inima, a mai sfatuit ea alegatorii.

Legat de comportamentul ARD, Udrea sustine ca acesta "ar trebui sa fie mai activ - ca sa nu zic mai agresiv; este bine venita si agresivitatea in a demasca aceasta guvernare zero".

Ce-si doreste candidatul Udrea? "Electoratul sa voteze mai mult omul decat partidul, iar omul dupa faptele sale, nu dupa vorbe". Cu toate acestea, Elena Udrea a declarat ca nu risca deocamdata un pronostic legat de apropiatele alegeri.

Ads