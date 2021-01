Elena Udrea s-a mascat in vrajitoare la Revelionul prezentat de Dan Negru. Ea este judecata in mai multe dosare de coruptie

Momentulul Elenei Udrea s-a intins pe circa 20 de minute, in programul din noaptea dintre ani, aproape de miezul noptii, noteaza Pagina de Media Elena Udrea este acuzata de, pe vremea cand era ministru. In acest dosar, Elena Udrea este acuzata ca a cerut 5 milioane de dolari - din care a primit 3,8 milioane - de la afaceristul Bogdan Buzaianu, pentru ca in schimb sa intervina pentru mentinerea contractului intre Hidrolectrica si firma acestuia.Printre persoanele care au participat se numara Selly - Andrei Selaru, care a fost costumat in extraterestru. Au mai fost mascati Cosmin Contra , antrenorul Nationalei (Grinch), Dorel Visan, Maia Morgenstern (Putin) si Maria Dragomiroiu.Cel de-al 21-lea program de Revelion prezentat de Dan Negru, difuzat in intervalul orar 22:02 - 02:00, a obtinut in acest an o audienta de peste patru ori mai mare fata de principalul competitor, Pro TV, la nivelul publicului din intreaga tara si de aproape trei ori mai mare fata de urmatorul clasat, Romania TV.